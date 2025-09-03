Raquel Lázaro: «Fuimos al Mundial con dos objetivos: competir y que se hable de nosotras»

Una selección nacional hizo historia hace escasos días, y aunque su mérito podría parecer baladí para algunos, supone un antes y un después para su ... deporte. El combinado español de voleibol femenino logró el pasado 27 de septiembre la primera victoria de su historia en un Mundial absoluto. Resulta extraño que, con la cantidad de practicantes de esta disciplina en nuestro país, nuestra selección nunca haya sido una gran referencia internacional. Pero este pequeño gran triunfo podría dar un giro a esta realidad. Y parte de este hito fue una malagueña: Raquel Lázaro.

Esta perla benalmadense de 25 años y 1,83 de estatura lleva desde los 13 años ligada al equipo nacional en todas sus categorías y, por supuesto, contribuyó a la histórica clasificación de España para este Mundial de Tailandia, que aún sigue en juego. Ya fue insólito este billete en su momento, dado que nuestro país sólo compitió una vez en una cita mundialista… Hace 43 años, en Perú 1982, y por invitación. Entonces España no ganó ni un partido.

rfevb

Ahora, ellas lo han conseguido. Ya fue algo insólito el que las jugadoras sumasen su primer punto en el duelo ante Canadá, contra la que forzaron una laboriosa remontada para sumar dos sets a su favor. Por desgracia, acabarían sucumbiendo en el quinto. Sin nada que perder en su último partido, se despidieron de Tailandia dando la mayor alegría posible: la histórica primera victoria de España en un Mundial, ante Bulgaria, por 1-3 (18-25/14-25/25-22/18-25). «Ha sido una experiencia increíble. Es verdad que nos tocó un grupo complicado, teníamos a Turquía, que es 'top-5' mundial; a Canadá, que es 12ª, y a Bulgaria, que es la 18º». Cabe decir que, de los siete grupos en competición, sólo tres naciones se quedaron fuera del pase a la siguiente ronda con 4 puntos: España, Suecia y Ucrania.

Lo importante para ellas es que pudieron marcharse con la frente alta: «Fuimos con dos objetivos: competir bien, siguiendo nuestro juego, y que se hable de nosotras como equipo, que vean cómo trabajamos y cómo sentimos este deporte», valora la malagueña, que recuerda emocionada una anécdota: «Ha sido muy bonito el que venga gente después del partido a decirnos que les hemos gustado mucho. Nosotras no tenemos grandes estrellas, pero creo que somos un buen equipo. Ha sido muy bonito vivirlo».

Más visibilidad

Sin duda, esta inédita experiencia se ha convertido en una de las más apasionantes de su carrera. Ahora siente que tanto esfuerzo ha merecido la pena: «Nunca voy a olvidar esto. Llevo desde los 16 años yendo todos los veranos de mi vida con la selección y teniendo en cuenta que luego también me fui a Estados Unidos, nunca he tenido más de 2 semanas de vacaciones, pero todo esfuerzo tiene su recompensa». Siente que ahora pueden ser el reflejo para las futuras generaciones, para que este país pueda seguir apoyando al voleibol y crecer sobre la base que este equipo ha impulsado.

Eso sí, para ello, lanza un mensaje: «Ha sido un poco triste que hayamos ido a un Mundial y apenas hayamos tenido visibilidad». Y es que, entre otras cuestiones, ni siquiera la televisión pública española transmitió alguno de sus partidos. «Sabemos que no somos uno de los deportes principales, como el baloncesto o el fútbol, pero hay muchas horas de dedicación y esfuerzo detrás de esto y nos hubiese gustado que se nos hubiese seguido un poco más. Este es un deporte muy bonito y hay muchos niños practicándolo, falta que nos vean un poco más. Ojalá esto haya servido para que la cosa mejore en el futuro y sigamos creciendo», clama.

Este verano tampoco tendrá vacaciones Lázaro, por cierto, hija del exjugador y entrenador del Unicaja, Jesús Lázaro. Este mismo sábado, tras unos días visitando a familiares y amigos, pondrá rumbo a Italia para unirse a la pretemporada junto a sus 'viejas' compañeras del Vallefoglia de Pesaro. Tras una etapa en Alemania, regresa a la considerada como la mejor liga del continente, la que fue su primera casa después de triunfar en la NCAA. Allí también hizo historia como la primera española en disputar una 'Final-Four'. Vuelve con más experiencia, un rol más protagonista y la posibilidad de volver a competir en competición europea.