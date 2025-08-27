Raquel Lázaro, ante su última bala para hacer historia en el Mundial de voleibol

La selección española femenina de voleibol está haciendo historia estos días. Pese a contar con multitud de practicantes, nuestro país nunca ha sido una de ... las grandes potencias internacionales en esta disciplina, pero en este momento puede decirse que el combinado femenino está dando pasos de gigante hacia una nueva y próspera etapa. Meses atrás ya se conocía la gran noticia: tras coger billete para los tres últimos Campeonatos de Europa y conseguir dos medallas de bronce en la Liga Oro Europea, España logró escalar hasta el puesto 29º del 'ranking' y obtuvo así el ansiado billete al Campeonato del Mundo que se disputa estos días en Tailandia.

No es baladí este hecho, para el equipo español es toda una gesta porque no se clasificaba para un Mundial desde hacía 43 años, en 1982, donde concluyó en 20º lugar. Es la segunda participación mundialista de las españolas y no han tardado en hacer historia. Y es que lo que para otros parecería una simple derrota, para las jugadoras de nuestro país resultó un hecho insólito. En su primer partido, el equipo cayó derrotado ante Turquía, pero en el segundo ofreció una gran versión para poner a Canadá contra las cuerdas y lograr el primer punto de la historia del combinado en un Mundial. Se le escapó de entre los dedos la que podría haber sido la primera victoria española en una cita global, dado que el cuadro americano ganó finalmente por 2-3 en el 'tie-break' pero el resultado otorgó al equipo su primer punto para seguir creyendo.

Y parte de este hecho inédito fue una malagueña, consolidada desde hace años en la selección nacional: Raquel Lázaro. Esta talentosa benalmadense de 25 años y 1,83 de estatura lleva años destacando en la élite de este deporte. Primero a nivel nacional, porque a una temprana edad (con sólo 13 años), ya recibió la llamada de la Federación Española para unirse a 'La Permanente', la concentración de la selección nacional, con sede en Soria. Desde estas categorías inferiores ha estado presente en la convocatoria española. Aunque sus verdaderas armas las ha desplegado en el extranjero.

De la NCAA al éxito

Para empezar, en Estados Unidos. La malagueña, como curiosidad, hija del exjugador y entrenador del Unicaja Jesús Lázaro, brilló al otro lado del charco, en la NCAA, donde ya hizo historia como la primera española en alcanzar una Final Four de la competición universitaria con su equipo, la Universidad de Louisville. Esto la impulsó al mercado europeo y, en su regreso al viejo continente, se alistó en las filas del Megabox Vallefoglia de la que liga italiana, para muchos, la mejor de Europa. Eso sí, al siguiente año se trasladó a Alemania para disputar la Bundesliga y hasta la Champions, con el Postdam, entonces campeón de la Superliga alemana.

Este verano, tan atareado junto a la selección con numerosas concentraciones, se ha anunciado su regreso a Italia para la próxima campaña. Regreso por partida doble, porque volverá a vestir la camiseta del Megavox Vallefoglia. Eso sí, su cuerpo y mente están ahora mismo en Tailandia, junto a España. Lázaro acaba de cumplir un sueño con su debut en un Mundial y la colocadora no está pasando desapercibida, dado que es una pieza indiscutible del equipo.

El siguiente objetivo de la selección nacional será buscar el que sería el primer triunfo del país en un Mundial. Sólo logró dos victorias una vez, en la cita e 1982, aunque cuando el conjunto ya quedó eliminado de la competición principal y quedó relegado a un cuadro de consolación, que sólo sirvió para definir su posición final. El próximo partido de España será esta tarde, a las 14.30 horas ante Bulgaria. Por desgracia, ya es una realidad que este será el último partido de España en esta cita, dado que tras las dos derrotas encajadas, se quedó sin opciones de pelear por el pase a los octavos de final. Sin embargo, este ambicioso equipo ansía poder despedirse con un triunfo, además ante una Bulgaria que tampoco ha conocido la victoria en Tailandia.