Raquel Lázaro, con el '22', en un partido reciente. Rfevb

Raquel Lázaro, ante su última bala para hacer historia en el Mundial de voleibol

La malagueña, internacional con España desde las categorías inferiores, buscará hoy el que podría ser el primer triunfo del país en esta cita

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:10

La selección española femenina de voleibol está haciendo historia estos días. Pese a contar con multitud de practicantes, nuestro país nunca ha sido una de ... las grandes potencias internacionales en esta disciplina, pero en este momento puede decirse que el combinado femenino está dando pasos de gigante hacia una nueva y próspera etapa. Meses atrás ya se conocía la gran noticia: tras coger billete para los tres últimos Campeonatos de Europa y conseguir dos medallas de bronce en la Liga Oro Europea, España logró escalar hasta el puesto 29º del 'ranking' y obtuvo así el ansiado billete al Campeonato del Mundo que se disputa estos días en Tailandia.

