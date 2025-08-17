Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jon Rahm celebra su victoria en el LIV. Reuters
Golf

Rahm, mago y emperador del LIV

El español regala una exhibición memorable de juego y fe en Indianápolis para seguir reinando en el circuito árabe

José Félix Cachorro

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:33

Consumidas las dos primeras jornadas en el campo de The Club al Chatham Hills, Jon Rahm reconocía que iba a necesitar «mucha suerte en todos ... los escenarios posibles» para impedir que Joaquín Niemann le relevase como rey del ranking individual. Con un golpe de ventaja sobre el español, el chileno tenía todo a su favor para proclamarse campeón del circuito árabe 2025. No ha sido tan regular como Rahm, pero ha conquistado cinco torneos este año.

