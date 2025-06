Rahm despierta a tiempo en Oakmont y está en el top-10 tras la primera jornada del US Open

Carlos Nieto Viernes, 13 de junio 2025, 11:20 Comenta Compartir

Parecía el cuento de nunca acabar. Varias salidas buenas no tenían continuidad con los hierros, lo que negaba opciones de birdies en un inicio duro ... de US Open. Jon Rahm llegó a encadenar hasta nueve hoyos, la mitad de la jornada, jugando al par. La mayoría de ellos tras quedarse corto en las aproximaciones a unos greenes durísimos que fueron una tortura. Además, desde su segundo desafío arrastró un +1, demasiado peso en la mochila. Hasta que todo cambió cerca de los 'Bancos de la Iglesia'. No fue por inspiración divina, sino porque el vizcaíno sorteó a la perfección el temido búnker de nombre eclesiástico. De los hoyos 3 y 4 que flanquea salió con birdie y eagle tras ofrecer uno de los golpazos del día. Después, con un tripateo horrible, concedió otro bogey para caer a -1. Marcha séptimo a tres golpes de JJ Spaun.

Clasificación 1. JJ Spaun (EE UU) -4 2. Thriston Lawrence (SUD) -3 3. Rasmus Neergaard-Petersen (DIN) -2 -. Si Woo Kim (COR) -2 -. Sungjae Im (COR) -2 -. Brooks Koepka (EEUU) -2 7. Jon Rahm (ESP) -1 -. Ben Griffin (EEUU) -1 -. James Nicholas (EE UU) -1 -. Thomas Detry (BEL) -1 -. Bud Cauley (EE UU) -1 99. Josele Ballester (ESP) +6 Rahm, encuadrado con dos genios venidos a menos como Jordan Spieth (47 del mundo) y Dustin Johnson, ganador en la edición de 2016 celebrada en Oakmont, salió desde la segunda mitad del temible recorrido, un laberinto de trampas que desquició a más de uno pese a que las condiciones climáticas fueron inmejorables. Su primer hoyo, una declaración de intenciones por parte de la organización. La bola botó cerca del agujero y de forma lenta pero continua descendió poco a poco hasta quedarse a nueve metros. Si no llueve, los greenes serán muy complicados de dominar. Y en el 11, jarro de agua fría. El de Barrika se pasó de fuerza en el segundo golpe, la aproximación no fue buena y no metió el putt de ocho metros. Bogey. Tardó en recuperarse nueve hoyos. Durante este largo tramo del curso Rahm la vivió de todos los colores. A las primeras de cambio se escapó un birdie con el que todo mundo contaba. Apenas le separaban ochenta centímetros. Pero el ímpetu de recuperar el golpe perdido le pasó factura y el hoyo escupió la bola. Desaprovechó un par 5. Apenas hay dos. Llegaba el primer par 3, esos que siempre tienden a resistirse, y tuvo que embocar desde cuatro metros para no caer a +2. En el del hoyo 16 se escapó una gran opción desde dos metros y medio, mientras que en muchos otros el vizcaíno no se dejó opciones. Si con los putts cortos se mostró dubitativo, con los largos no falló para evitar males mayores. Uno de los golpes del día Rahm logró por fin su primer birdie en el hoyo 3, un par 4 y el tercer hoyo más difícil del día. Sorteó por poco los 'Bancos de la Iglesia' y desde sus inmediaciones realizó un gran tiro para dejarla a solo metro y medio. Cazuela. Después regaló uno de los golpes del día al fabricarse una opción de eagle con un híbrido desde 240 metros. No falló en el par 5 del 4 y en un pestañeo se coló en el top-10. No se bajaría de esa cota a pesar del tripateo en el par 3 del 6. El número uno del mundo, Scottie Scheffler, vivió un calvario para quedarse en +3 –como Bryson DeChambeau–, aunque no debería tener problemas para superar el corte. El siguiente en el ranking, Rory McIlroy, terminó con +4. Más sufrirá Josele Ballester, el otro representante español. El de Castellón se fue hasta +6 en su debut en el US Open. Primera jornada Hoyo Par Golpes Balance 10) 4 calle-green-2 putts PAR E 11) 4 calle-rough-green-2 putts BOGEY +1 12) 5 prerough-calle-green-2 putts PAR +1 13) 3 fringe-chip-putt PAR +1 14) 4 calle-green-2 putts PAR +1 15) 4 prerough-fringe-2 putts PAR +1 16) 3 green-2 putts PAR +1 17) 4 rough-green-2 putts PAR +1 18) 4 calle-green-2 putts PAR +1 1) 4 calle-green-2 putts PAR +1 2) 4 rough-green-2 putts PAR +1 3) 4 calle-green-putt BIRDIE E 4) 5 calle-green-putt EAGLE -2 5) 4 calle-green-2 putts PAR -2 6) 3 green-3 putts BOGEY -1 7) 4 calle-green-2 putts PAR -1 8) 3 green-2 putts PAR -1 9) 4 calle-green-2 putts PAR -1

