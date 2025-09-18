Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSELE
Pádel

Puente Romano, listo para acoger desde este jueves a la élite mundial del pádel

Marbella será hasta el sábado el escenario de la primera incursión de Reserve Cup en Europa, un torneo por equipos con medio millón de euros en premios

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:00

La élite del pádel regresa a Marbella después de dos años sin acoger grandes eventos de este deporte, y lo hace con una competición novedosa ... y peculiar. Cuatro días después de que albergase una eliminatoria de Copa Davis, las instalaciones de Puente Romano cambian de color para convertirse en el escenario de la primera edición de la Reserve Cup que se celebra fuera de Estados Unidos. Este torneo nació en 2024 de la mano del multimillonario empresario norteamericano Wayne Boich, propietario del lujoso club Reserve Padel, con sedes en Miami y Nueva York, y uno de los grandes impulsores del pádel al otro lado del charco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  2. 2 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  3. 3 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  4. 4 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  5. 5

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  6. 6 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas
  7. 7

    El mercado de Salamanca cumple cien años: esta es su historia
  8. 8 Cambios en las horas lectivas del profesorado: así es la nueva ley que prepara el Gobierno
  9. 9 Novedades en Distrito Zeta: esta es la nueva promoción de viviendas en Málaga
  10. 10 El Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en Parauta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Puente Romano, listo para acoger desde este jueves a la élite mundial del pádel

Puente Romano, listo para acoger desde este jueves a la élite mundial del pádel