Puente Romano, listo para acoger desde este jueves a la élite mundial del pádel

La élite del pádel regresa a Marbella después de dos años sin acoger grandes eventos de este deporte, y lo hace con una competición novedosa ... y peculiar. Cuatro días después de que albergase una eliminatoria de Copa Davis, las instalaciones de Puente Romano cambian de color para convertirse en el escenario de la primera edición de la Reserve Cup que se celebra fuera de Estados Unidos. Este torneo nació en 2024 de la mano del multimillonario empresario norteamericano Wayne Boich, propietario del lujoso club Reserve Padel, con sedes en Miami y Nueva York, y uno de los grandes impulsores del pádel al otro lado del charco.

Enamorado de esta disciplina, trabajó para crear un torneo que aunase a las principales estrellas del pádel mundial a lo largo de tres jornadas de competición con un formato único y la mayor bolsa de premios de la historia en cada edición (1,45 millones) para todo el circuito (son varias pruebas), de los cuales 500.000 dólares (427.000 euros) se repartirán en Marbella. Una cuantía bastante superior a la de Premier Padel, teniendo en cuenta que se repartirá sólo entre los 16 participantes.

La cita comenzará esta misma tarde de jueves en Puente Romano, que ya luce una elegante pista central verde que albergará tres partidos diarios del más alto nivel, desde hoy hasta este sábado y siempre en horario de tarde, siendo el primer turno a las 18.00 horas. Casi la totalidad de las entradas están agotadas, por lo que aquellos que no puedan acudir, podrán seguir los duelos en directo a través de Red Bull TV.

El desarrollo de la cita será distinto al de cualquier otro torneo, será por equipos. Tras la cena de gala de anoche, los 16 jugadores quedaron encuadrados en dos equipos de ocho. Uno de los equipos se llamará 'Team Reserve' y su capitán será toda una estrella de la NBA, también gran impulsor del pádel en Estados Unidos y presidente honorífico de la Reserve Cup Series, el laureado Jimmy Butler, quien por cierto, ayer participó en un 'pro-am' junto a jugadores profesionales y 'sponsors'.

Al frente del otro equipo, el 'Team Marbella', estará otro icono del deporte, en este caso del fútbol, el mítico capitán del Betis y exmalaguista Joaquín, invitado de honor.

Los jugadores

El listado de jugadores que competirán en Puente Romano es Arturo Coello y Agus Tapia (ambos números uno del mundo), Ale Galán (3º), Franco Stupaczuk (5º), Juan Lebrón (6º), Mike Yanguas (7º), Coki Nieto (8º), Pablo Cardona (17º), Javi Garrido (20º), Javi García (23º), Javi Barahona (23º), José Antonio Diestro (28º), Lucas Campagnolo (30º), Juanlu Esbri (33º) y Maxi Sánchez (34º). Finalmente no habrá participación malagueña. Causó baja de última hora el joven Fran Guerrero (15º). Y no sólo habrá nombres propios en la pista, también en los banquillos, porque el entrenador del Team Reserve será el mítico exnúmero uno mundial Juan Martín Díaz, mientras que el del Team Marbella será Maxi Grabiel.

Cada día, los capitanes y entrenadores de los equipos combinarán a sus jugadores para convocar a tres parejas distintas y así ir sumando puntos hasta la jornada final del sábado, donde se coronará el equipo vencedor. Este se llevará 137.000 euros y además, por cada partido ganado, cada jugador se embolsará otros 10.600 euros, además de otros bonus. Aunque aún no se han dado a conocer los duelos, sí que se ha establecido que el partido estrella de hoy será a las 19.30 horas y medirá a Galán y Cardona (Reserve) contra Lebrón y 'Stupa' (Marbella). Además, a lo largo de la tarde, habrá espectáculo asegurado para el público con la celebración de una exhibición de pádel-fútbol en la que se medirán Joaquín y Coello ante Butler y Galán.