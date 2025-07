Los principales rivales de Jon Rahm en el British

Jon Rahm buscará en el último major del curso levantar su primer Abierto Británico, un torneo en el que se reencontrará con los principales espadas ... del golf mundial. Además de Scottie Scheffler y Rory McIlroy, uno y dos del ranking mundial, aquí os presentamos otros candidatos que tienen muchas opciones de salir campeones el domingo en Portrush.

El número uno Scottie Scheffler

Cuando no gana, da la sensación de que el texano se deja ir en los torneos. Pero no baja del top-10. Cuarto en el Masters, ganador del PGA y séptimo en el US Open. Desde entonces sexto en el Travelers y octavo en Escocia. Busca su primer British.

El defensor del trono Xander Schauffele

El defensor del título está muy cerca de recuperar el nivel de 2024, año en el que ganó el PGA y el Abierto Británico. El californiano, que ha dejado atrás una lesión intercostal, viene de ser octavo en Escocia, aunque en el Travelers no le fue tan bien.

Su caddie es de Portrush Brooks Koepka

Su nivel está lejos del que ofreció entre 2017 y 2023, cuando levantó cinco majors, pero el hecho de que su caddie (Ricky Elliott) sea natural de Portrush le convierte en firme candidato. Aquí fue cuarto en 2019. El de Florida busca su primer British.

Se impuso en Portrush 2019 Shane Lowry

Un mural con el irlandés posando sonriente con la Jarra de Clarete preside la fachada de un edificio cercano a Portrush. Al irlandés le cambió la vida tras su triunfo en 2019. Tiene top-4 en todos los majors y hay que contar con él jugando en casa.

Veteranía al poder Justin Rose

Su segundo puesto en el Masters y el hecho de que el British siempre trae sorpresas convierten al veterano inglés en otro candidato. Hace un año fue segundo en Troon y quiere ganar por fin el Open. Viene de firmar un sexto puesto en Escocia.