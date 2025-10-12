Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

BM COSTA DEL SOL / ENSINO LUGO / BURELA
Polideportivo malagueño: Victorias del Costa del Sol Málaga, el Heredia 21 y el Unicaja Mijas

Por su parte, perdieron el Nueces de Ronda Atlético Torcal, el CAB Estepona, el Trops Málaga, el Waterpolo Málaga, el Hockey Málaga Rincón de la Victoria y el RH Privé Benalmádena

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:40

  1. Ensino Lugo 87-80 Ingeniería Ambiental CAB Estepona

    El CAB Estepona se queda con la miel en los labios en la cancha del Ensino

Se quedó con la miel en los labios el CAB Estepona en su segundo partido en la Liga Endesa. Llegó a acariciar el triunfo, incluso, ... logró una renta de hasta 10 puntos antes del descanso, pero no halló la fórmula para lidiar con el acierto de las locales en la segunda mitad. El cuadro de Francis Tomé cayó por 87-80 en casa del Ensino Lugo, el que puede decirse que será un rival de 'su liga' este curso, en la lucha por la salvación.

