Polideportivo malagueño: Victorias del Costa del Sol Málaga, el Heredia 21 y el Unicaja Mijas

Se quedó con la miel en los labios el CAB Estepona en su segundo partido en la Liga Endesa. Llegó a acariciar el triunfo, incluso, ... logró una renta de hasta 10 puntos antes del descanso, pero no halló la fórmula para lidiar con el acierto de las locales en la segunda mitad. El cuadro de Francis Tomé cayó por 87-80 en casa del Ensino Lugo, el que puede decirse que será un rival de 'su liga' este curso, en la lucha por la salvación.

Eso sí, se vio un CAB Estepona mucho más sólido y dinámico que en su debut liguero. La igualdad reinó en la primera mitad del partido, con un cuarto del lado de cada combinado. Fue excepcional el segundo cuarto de las malagueñas, quienes, lideradas por una gran Madisson Conner (26 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias), llegaron a lograr una renta de 10 puntos. Sin embargo, la perdieron en el tercer cuarto y aunque consiguieron ponerse a un punto de nuevo en el último cuarto, el acierto y la intensidad en el rebote de las locales fue clave. La victoria tendrá que esperar.

Rocasa 21-25 Costa del Sol Málaga Sólida victoria en Gran Canaria para subir un puesto en la tabla

Semana redonda para el Costa del Sol Málaga. Ganó el miércoles al Elche y este sábado se impuso al Rocasa con una sólida versión a domicilio (21-25). Lideró en el electrónico de inicio a fin, sin perder las riendas en ningún momento y selló así su cuarto triunfo de la temporada, con el que asciende al segundo puesto.

Nueces de Ronda Atlético Torcal 1-2 Alcantarilla Segunda derrota consecutiva del Atlético Torcal

Segunda derrota consecutiva y de nuevo, ante un equipo murciano. El Nueces de Ronda Atlético Torcal cayó por la mínima ante el Alcantarilla. Logró ver puerta al fin en el tramo final del partido gracias a Marta Escribano, que redujo distancias en el marcador tras encajar un 2-0 inicial. Sin embargo, no le acompañó la suerte esta vez a la hora de consumar la remontada. Con esta, ya son tres las jornadas seguidas en las que el equipo de Víctor Quintero no consigue ver la victoria, situación que le ha llevado a rozar los puestos de descenso (decimotercero).

Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda 6-4 Burela El Heredia 21 mantiene el liderato en Segunda al imponerse al Burela

Victoria de honor en casa para seguir liderando la clasificación en la Segunda División. El Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda se impuso al Burela, recién descendido de Primera, por 6-4 en un duelo lleno de altibajos. En la primera mitad mandó el cuadro local con un hat-trick de Kiko (3-0), pero subió la tensión en la segunda parte, donde el cuadro gallego llegó a empatar (4-4) a cuatro minutos del final. Por suerte, volvió el gol gracias al capitán Miguel Conde y a Rafa López, quienes sellaron este meritorio triunfo, el tercero de este ilusionante curso en el que los de Tete pelearán de nuevo por el ascenso a la élite.

Domusa Teknik 51-19 Unicaja Mijas El Unicaja Mijas sigue imparable y suma se tercera victoria

Una victoria tan laboriosa como valiosa. El Unicaja Mijas continua imparable en este inicio de temporada en la Liga Challenge, en la que ya ha logrado encadenar tres triunfos consecutivos, el último de ellos, ante el Domusa Teknik, especialmente correoso en su feudo, como demostró ayer. A pesar de su mal segundo cuarto, por el que marchó por debajo al descanso (29-23), logró desplegar las alas el equipo malagueño en la segunda mitad para imponerse en los dos cuartos restantes y consumar así la remontada (51-59). La máxima anotadora cajista fue Capellán (12 puntos) aunque Eke, con 8 puntos (4/4 en tiro de dos) y 9 rebotes, fue la 'MVP'.

Egara 1935 4-2 RH Privé Benalmádena El último cuarto condena al RH Privé a la derrota

Se le escaparon los puntos al RH Privé Benalmádena, que sigue sufriendo para encadenar victorias en este inicio de temporada. El conjunto malagueño de la División de Honor B masculina cayó en casa del reputado Egara 1935 en un último cuarto en el que encajó los dos últimos goles, de Pere Morán y Nil Trujillo que dieron la victoria a los locales (4-2). Hasta entonces, la igualdad reinó en el marcador: 1-1 en el primer cuarto, 2-1 al descanso y 2-2 en el tercero. Cabe señalar que las dianas malagueñas fueron de Luciano Abba y Lucas Martín.

Trops Málaga 25-29 Sevilla El Sevilla se lleva el primer derbi andaluz ante le Trops

El derbi andaluz de balonmano en la División de Honor Plata se saldó con derrota del Trops Málaga ante el Cajasol Sevilla BM (25-29). En un encuentro muy disputado y bonito para la afición, el duelo se decantó finalmente para los sevillanos, que estuvieron más acertados que los locales de cara a portería contraria. Con este marcador, el cuadro malagueño corta su buena racha, ya que no perdía desde la primera jornada en su enfrentamiento al filial del Barça.

Waterpolo Málaga 5-10 Molins de Rei Derrota contundente del Waterpolo Málaga en su debut

No fue el debut deseado para el Waterpolo Málaga femenino, que logró la permanencia, por segundo año consecutivo, en la categoría de plata nacional. El conjunto costasoleño cayó por 5-10 en casa ante un Molins de Rei más acertado. Plantó cara en la primera mitad el combinado de sara Fernández, llegando a ir al descanso sólo untanto por debajo (4-5) gracias a un gran segundo cuarto en el que sumó tres dianas, sin embargo, no logró la misma solidez en una segunda mitad en la que dominó el cuadro rival.

Pozuelo 2-1 Hockey Málaga Rincón de la Victoria Ajustada derrota del Hockey Málaga en casa del líder

Mostró buena imagen el Hockey Málaga Rincón de la Victoria, pero cayó finalmente en el campo del líder del grupo 2 en la División de Honor B femenina, el Pozuelo (2-1). El equipo costasoleño logró incluso firmar tablas en el marcador en el segundo cuarto, por mediación de Cayetana Aluz. Un ambicioso empate con el que seguir soñando tras el descanso, sin embargo, el equipo encajó el gol de la derrota en el tercer cuarto y aunque no bajó los brazos, no consiguió revertir la situación en el tramo final del encuentro.