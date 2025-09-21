Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

JOSÉ MANUEL CAMPOS
Polideportivo

Polideportivo malagueño: Victoria del Nueces de Ronda Atlético Torcal y empate del Trops Málaga

El equipo de fútbol sala estrenó su casillero de triunfos mientras que el conjunto de balonmano dejó escapar la victoria

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:08

  1. Nueces de Ronda Atlético Torcal 2-1 Les Corts

    El Atlético Torcal estrena su casillero de victorias a costa del Les Corts

A la tercera fue la vencida. El Nueces de Ronda Atlético Torcal estrenó ayer su casillero de victorias al imponerse, en la tercera jornada de ... Primera División, a Les Corts. Un meritorio triunfo en casa, sufriendo un calor sofocante en el pabellón Guadaljaire y ante un conjunto que llegaba a Málaga invicto, con dos victorias previas. El primer tanto fue obra de la malagueña Ale Rochel, en el minuto 19. No pasaron ni sesenta segundos más cuando Margarida anotó un 2-0 crucial con el que marcharían al descanso las locales. En la segunda mitad vieron puerta las visitantes, con un tanto de Marta en el minuto 31, pero la buena defensa del Atlético Torcal evitó que Les Corts pudiera sacar algún punto en este partido.

