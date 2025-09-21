Polideportivo malagueño: Victoria del Nueces de Ronda Atlético Torcal y empate del Trops Málaga

Marina Rivas Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:08 Comenta Compartir

Nueces de Ronda Atlético Torcal 2-1 Les Corts El Atlético Torcal estrena su casillero de victorias a costa del Les Corts

A la tercera fue la vencida. El Nueces de Ronda Atlético Torcal estrenó ayer su casillero de victorias al imponerse, en la tercera jornada de ... Primera División, a Les Corts. Un meritorio triunfo en casa, sufriendo un calor sofocante en el pabellón Guadaljaire y ante un conjunto que llegaba a Málaga invicto, con dos victorias previas. El primer tanto fue obra de la malagueña Ale Rochel, en el minuto 19. No pasaron ni sesenta segundos más cuando Margarida anotó un 2-0 crucial con el que marcharían al descanso las locales. En la segunda mitad vieron puerta las visitantes, con un tanto de Marta en el minuto 31, pero la buena defensa del Atlético Torcal evitó que Les Corts pudiera sacar algún punto en este partido.

Sinfin 26-26 Trops Málaga Al Trops Málaga se le resiste el triunfo ante el Sinfin Santander El Trops Málaga tuvo en sus manos la victoria en su visita este sábado a Santander, pese a presentarse en el pabellón cántabro de La Albericia con las bajas de dos de sus jugadores experimentados, como son los casos del primera línea Nacho Moya y el extremo derecho Manu Díaz. Sin embargo, cuando parecía que los dos puntos viajarían a la capital de la Costa del Sol, ya que, a falta de un minuto y dieciséis segundos para la conclusión, el marcador era de 24-26 para los visitantes, las precipitaciones en el juego durante los últimos compases, en lugar de dar pausa al encuentro, le dieron vida al Sinfín santanderino que, finalmente, consiguió poner tablas en el electrónico (26-26) en un partido que debió caer del lado malagueño. Una oportunidad desaprovechada que se une a la derrota de la primera jornada. En la tercera, buscará la ansiada victoria en casa, ante el Benidorm.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión