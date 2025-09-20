Polideportivo malagueño: El Nueces de Ronda Atlético Torcal, en busca de su primera victoria

Con balance de una derrota y un empate en la última jornada, el Nueces de Ronda Atlético encara la tercera jornada de la Liga en ... la Primera División Nacional del fútbol-sala. El conjunto guiado por Víctor Quintero regresa a su casa, el pabellón de Gualdaljaire, para recibir a Les Corts, un combinado que ha firmado un muy buen arranque liguero y que llega tras sumar dos victorias que le han llevado a ocupar el tercer puesto de la tabla. El cuadro malagueño, con muchas caras conocidas esta temporada (a diferencia de su rival), buscará demostrar en pista todo lo que han trabajado para consolidar al nuevo bloque. Ya en la pasada jornada se mostró una gran mejoría. Es más, el equipo lideró el encuentro pero encajó finalmente un último tanto en los compases finales.

Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda - Ibiza Domingo, 13.00 El Heredia 21 debuta como local ante el Ibiza

Mañana comienza a rodar el nuevo proyecto del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, con una plantilla con cinco bajas y seis caras nuevas respecto al pasado curso, pero también con una estructura fortalecida con la llegada del empresario malagueño Manu Heredia, que aporta un nuevo patrocinador principal. Con la moral renovada y tras una intensa pretemporada, el conjunto comenzará su periplo en Segunda en casa, en el Pérez Canca, donde recibirá a un Ibiza que el pasado año concluyó en la zona media de la tabla. El gran objetivo de los malagueños será sumar su primera victoria en su deseado camino al ascenso.

Sinfin Santander - Trops Málaga Sábado, 19.00 Difícil salida del Trops Málaga a Santander

Segunda jornada en la División de Honor Plata de balonmano y primera salida para el Trops Málaga, que visitará Cantabria para enfrentarse al Blendio Sinfín Santander. Es uno de los favoritos al ascenso y con pasado reciente en la Liga Asobal, y llega al duelo con un punto en su casillero, cosechado la semana pasada en la cancha del Oviedo (30-30), que se ha estrenado esta temporada en la categoría. Por su parte, el Trops caía derrotado el pasado sábado en su feudo, por el resultado de 30-36 ante el filial del Barcelona. Aunque la competición acaba de arrancar, lo cierto es que el cuadro de Málaga quiere corregir el error de la primera jornada puntuando esta tarde en Santander.

Carpesa - RH Privé Benalmádena Domingo, 10.30 El Privé Benalmádena, a por su primer triunfo

Primer viaje de la temporada para el RH Privé Benalmádena. El conjunto masculino ansía resarcirse tras caer por la mínima (2-3) ante el SPV en su primer partido del año en la División de Honor B del hockey. Por ello, saldrá enfocado hacia el triunfo en este segundo enfrentamiento ante el Carpesa valenciano, que llega de ganar al Giner de los Ríos por un solo tanto. Sin duda, se prevé un duelo intenso e igualado, con opciones para el equipo malagueño.

Hockey Málaga Rincón de la Victoria - FC Barcelona Domingo, 10.00 Duro estreno en casa para el Málaga Hockey

Llega uno de los días más ilusionantes para el Hockey Málaha Rincón de la Victoria, el de su estreno como local. El equipo femenino, recién ascendido a la categoría de plata nacional, sorprendió gratamente en su debut, la pasada semana, al imponerse al Egara a domicilio por 0-1. Un gran resultado que impulsó su moral. Sin embargo, su primer partido como anfitrión, en El Retamar de Benalmádena, será aún más duro. El conjunto recibe a uno de los 'grandes' de la categoría, el Barcelona, recién descendido de la División de Honor A y firme candidato a regresar a la élite ante los importantes fichajes con los que se ha reforzado para cumplir con este objetivo.

Málaga- Betis B Domingo, 12.00 El Málaga, a estrenar su casillero de victorias

Tras acumular una derrota y un empate en las dos primeras jornadas de la temporada en su grupo de Segunda RFEF, el Málaga femenino, que parte con altas expectativas, aún no ha estrenado su casillero de victorias. Para ello contará con el apoyo de su público, porque las de Héctor Díaz regresan a La Academia para recibir al filial del Betis, equipo que en las jornadas previas venció al Juan Grande y cayó ante el Getafe. El cuadro blanquiazul ya sabe lo que es ganar al primer equipo bético, al que eliminó hace dos semanas de la Copa de la Reina, sin embargo, todo puede pasar ante un rival que ya ha demostrado ser complicado.