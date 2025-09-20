Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

AT. TORCAL
Polideportivo malagueño: El Nueces de Ronda Atlético Torcal, en busca de su primera victoria

También compiten este fin de semana en sus ligas nacionales el Trops Málaga, el Málaga femenino, el Heredia 21 Ciudad Redonda, el Hockey Málaga Rincón de la Victoria y el RH Privé Benalmádena

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:23

  1. Nueces de Ronda Atlético Torcal - Les Corts Sábado, 16.00

    El Atlético Torcal, a por su primera victoria

Con balance de una derrota y un empate en la última jornada, el Nueces de Ronda Atlético encara la tercera jornada de la Liga en ... la Primera División Nacional del fútbol-sala. El conjunto guiado por Víctor Quintero regresa a su casa, el pabellón de Gualdaljaire, para recibir a Les Corts, un combinado que ha firmado un muy buen arranque liguero y que llega tras sumar dos victorias que le han llevado a ocupar el tercer puesto de la tabla. El cuadro malagueño, con muchas caras conocidas esta temporada (a diferencia de su rival), buscará demostrar en pista todo lo que han trabajado para consolidar al nuevo bloque. Ya en la pasada jornada se mostró una gran mejoría. Es más, el equipo lideró el encuentro pero encajó finalmente un último tanto en los compases finales.

