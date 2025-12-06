Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El nuevo técnico del CAB Estpona, dirigiendo ya al equipo. CAB ESTEPONA
Polideportivo malagueño: Fin de semana marcado por el debut de los nuevos entrenadores del CAB Estepona y del Trops

Además, también compiten el Unicaja Mijas, el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda y el Málaga femenino

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:03

  1. Araski - Ingeniería Ambiental CAB Estepona Sábado, 19.00

    El CAB Estepona de César Eneas debuta en la cancha del Araski

Casi sin tiempo para adaptarse a su nuevo entrenador, César Eneas, el Ingeniería Ambiental CAB Estepona viaja al País Vasco para medirse al Araski. El ... conjunto malagueño, que anunció este jueves la destitución de Francis Tomé tras regresar a los puestos de descenso, ha apostado ahora por un técnico que ha trabajado en conjuntos catalanes y canarios, principalmente, y que debutará este sábado en la cancha del equipo menos anotador de la competición (con 62,8 puntos de media), pero que, eso sí, ha logrado mejorar sus cifras en sus tres últimas jornadas.

