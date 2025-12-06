Polideportivo malagueño: Fin de semana marcado por el debut de los nuevos entrenadores del CAB Estepona y del Trops

Casi sin tiempo para adaptarse a su nuevo entrenador, César Eneas, el Ingeniería Ambiental CAB Estepona viaja al País Vasco para medirse al Araski. El ... conjunto malagueño, que anunció este jueves la destitución de Francis Tomé tras regresar a los puestos de descenso, ha apostado ahora por un técnico que ha trabajado en conjuntos catalanes y canarios, principalmente, y que debutará este sábado en la cancha del equipo menos anotador de la competición (con 62,8 puntos de media), pero que, eso sí, ha logrado mejorar sus cifras en sus tres últimas jornadas.

Por su parte, el CAB Estepona sufre una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas en la competición, marcadas además por las carencias defensivas, especialmente en el último partido. En sus primeras declaraciones al frente del equipo, Eneas, que ya entrenó este jueves con la plantilla, aseguró ver a un grupo de trabajo «muy receptivo» y apuntó que pondrá su foco en «coger las señas de identidad que quiero que tenga el Ingeniería Ambiental CAB Estepona».

Unicaja Mijas - la Salle Melilla Sábado, 17.30 Interesante duelo en las alturas de la tabla

Tras una semana de parón por el aplazamiento del partido ante el Al-Qázeres, el Unicaja Mijas de Javier Pérez de los Reyes vuelve a la acción este fin de semana, y lo hace en su casa, feudo en el que se mantiene invicto esta temporada y en el que, además, ha logrado sus mejores registros de anotación. Con el ánimo de perpetuar esta dinámica como local, el conjunto recibe a un viejo conocido, La Salle Melilla. Su último precedente fue esta pretemporada, en el Memorial Javier Imbroda, en el que las melillenses salieron victoriosas. Aunque los dos conjuntos llegan ya con sus plantillas más rodadas, lo cierto es que la igualdad podría ser protagonista. El cuadro visitante es tercero y con ocho triunfos y dos derrotas, una victoria más que las malagueñas.

Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda - Entrerríos Sábado, 18.30 El Heredia 21, a exhibir músculo en casa

Al Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda le toca poner el mejor broche posible al año 2025. Tres partidos de Liga y uno de Copa del Rey es lo que le queda por jugar en el mes de diciembre y todos, salvo uno, son en el Pérez Canca donde está exhibiendo su máximo rendimiento. La exigencia es muy alta, pero el objetivo es sumar el mayor número de puntos y no perder la condición de invicto como local en el campeonato liguero. El primer reto lo afronta este sábado, ante el Entrerríos. Imponer el fortín de Carranque es la mayor motivación en este encuentro.

Agustinos Alicante - Trops Málaga Sábado, 19.00 El Trops viaja a Alicante con nuevo entrenador

El Trops Málaga llega a Alicante con un nuevo cuerpo técnico. El conjunto anunció ayer la desvinculación, de mutuo acuerdo, de su entrenador, Chispi Vázquez, y de su segundo, Micri Rueda, tras once jornadas disputadas en la presente temporada. Asimismo, ha comunicado que el equipo será dirigido de forma interina ante el Agustinos por Daniel Ibáñez actual entrenador del juvenil de División de Honor. Es un técnico que ya estuvo al frente del primer equipo durante la temporada 2019-20 y parte de la siguiente. El Trops, que bordea los puestos de descenso (tercero por la cola), visita al quinto de la tabla, con seis triunfos más en su cuenta.

Córdoba-Málaga femenino Sábado, 13.00 Un rival directo para probar la buena racha

Nuevo derbi andaluz para el Málaga femenino, que este fin de semana se traslada al feudo del Córdoba. Un rival directo, predecesor en la tabla (quinto y sólo un punto por encima), que servirá para probar el buen momento que atraviesa el conjunto blanquiazul, que acumula cuatro victorias consecutivas. De ganar, las malaguistas podrían escalar incluso hasta el segundo puesto de la clasificación.