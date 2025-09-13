Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Polideportivo malagueño: El Costa del Sol, a por su segunda victoria consecutiva

Además, este fin de semana comienzan su temporada el Trops, el Hockey Málaga, el Hockey Benalmádena, y juegan el Málaga femenino y el Nueces de Ronda Atlético Torcal

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:03

  1. Costa del Sol - Aula Valladolid Sábado, 19.00

    El Costa del Sol, a por su segunda victoria consecutiva del curso

Tercera jornada y segunda consecutiva en la que el Costa del Sol Málaga ejerce como anfitrión en el Pérez Canca. El conjunto de Suso Gallardo ... se desquitó la pasada semana al conseguir su primer triunfo del año, por 28-24 ante el Elda tras comenzar la campaña con un 'pinchazo' en casa del Beti-Onak (23-23). Ahora, las 'panteras' volverán a encomendarse a su público para buscar su segunda victoria consecutiva, esta tarde ante el Aula Valladolid. Un triunfo para las malagueñas sería crucial para acercarse al grupo de cabeza, sobre todo en una jornada marcada por el duelo directo entre el primero y el segundo: Bera Bera y Rocasa. El Aula Valladolid llega a Málaga con un balance de una victoria y una derrota y un equipo con nombres como el de la portera Marisol Carratú, Amaia González de Garibay o Sandra Monteagudo. No están convocadas Arderius, Rita Campos, Laura Sánchez y Vela.

