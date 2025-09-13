Polideportivo malagueño: El Costa del Sol, a por su segunda victoria consecutiva

Tercera jornada y segunda consecutiva en la que el Costa del Sol Málaga ejerce como anfitrión en el Pérez Canca. El conjunto de Suso Gallardo ... se desquitó la pasada semana al conseguir su primer triunfo del año, por 28-24 ante el Elda tras comenzar la campaña con un 'pinchazo' en casa del Beti-Onak (23-23). Ahora, las 'panteras' volverán a encomendarse a su público para buscar su segunda victoria consecutiva, esta tarde ante el Aula Valladolid. Un triunfo para las malagueñas sería crucial para acercarse al grupo de cabeza, sobre todo en una jornada marcada por el duelo directo entre el primero y el segundo: Bera Bera y Rocasa. El Aula Valladolid llega a Málaga con un balance de una victoria y una derrota y un equipo con nombres como el de la portera Marisol Carratú, Amaia González de Garibay o Sandra Monteagudo. No están convocadas Arderius, Rita Campos, Laura Sánchez y Vela.

Trops Málaga - Barça At. Sábado, 19.00 El Trops comienza la temporada ante el filial del Barcelona

Comienza una nueva temporada en la División de Honor Plata, la segunda categoría nacional del balonmano en la que, tras el descenso de Los Dólmenes, el Trops Málaga ejercerá esta campaña como único representante de nuestra provincia. El nuevo proyecto, muy renovado, cuenta con hasta seis caras nuevas y también con cambios al frente del banquillo, con Chispi Vázquez tomando el testigo de Quino Soler en la dirección del equipo. El Trops se estrenará en el pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos, esta tarde(19.00 horas), ante el siempre con calidad filial del Barcelona. Esta temporada, este siempre será su feudo. El conjunto catalán también llega habiendo sumado varias incorporaciones, pero siempre continuando con su línea, apostando por la juventud y el talento nacional.

Penya Esplugues- Nueces de Ronda Atlético Torcal Sábado, 16.00 Primera gran oportunidad de ganar para el Atlético Torcal

Tras comenzar su tercera temporada conssecutiva en Primera con una ajustada derrota (1-2) en casa, el Nueces de Ronda Atlético Torcal encara este fin de semana su primer viaje. Se trata de una oportunidad que no podrá desaprovechar, un duelo ante el recién ascendido Penya Esplugues en el que el objetivo no será otro que ganar. El conjunto malagueño es consciente de que la derrota no es opción en estos partidos ante rivales directos en su lucha por la salvación. Por su parte, el conjunto catalán, ante su público, intentará resarcirse tras una primera jornada en la que encajó una goleada (6-0) ante el Poio Pescamar gallego.

Benalmádena Privé -SPV Sábado, 16.00 El Benalmádena Privé inicia la temporada como local

Comienza la División de Honor B, el segundo escalón nacional de hockey y una temporada más, Málaga estará representada en categoría masculina por el Benalmádena Privé. El conjunto malagueño peleó la pasada campaña por el ascenso a la élite, aunque finalmente, sólo consiguió atar la permanencia en esta segunda categoría un ejercicio más. La nueva campaña la estrenará como local, ante el SPV de San Sebastián de los Reyes. Sendos conjuntos han quedado en cuadrados en el grupo 2 de esta fase regular, al término de la cual pasarían a disputar los 'play-off' por el ascenso o por la permanencia.

Las Rozas- Málaga Domingo, 17.00 El Málaga femenino, motivado a por su primera victoria liguera

El Málaga femenino retoma la Liga motivado tras un gran inicio en la Copa de la Reina. El miércoles, el conjunto de Héctor Díaz comenzó su periplo en la presente edición imponiéndose a un Betis recién descendido de Primera y que ahora milita en una categoría superior a la de las blanquiazules. Ahora, el cuadro malaguista buscará estrenar su casillero de victorias ligueras en su primer viaje de la temporada, dado que en su debut empató 2-2 ante el Femarguín. En Madrid espera el Olympia Las Rozas, que curiosamente llega en igualdad de condiciones tras comenzar la temporada con un empate (2-2).

Egara - Málaga Hockey Sábado, 15.00 Comienza la andadura del Málaga Hockey en categoría nacional

Esta temporada, un nuevo equipo de nuestra provincia competirá en categoría nacional. Se trata del Málaga Hockey, nuevo sello del club que aúna al CD Málaga Carranque y al Hockey La Candelaria, y que, tras su ascenso, debuta ya este fin de semana como el único malagueño en el División de Honor B, la categoría de Plata femenina. Su estreno será a domicilio, ante uno de los conjuntos insignes de esta Liga, el Egara, de Terrassa (Barcelona).