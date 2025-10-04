Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

PEDRO QUERO / BM COSTA DEL SOL
Polideportivo malagueño: El Costa del Sol pasa a la siguiente ronda europea y el Unicaja Mijas triunfa en su debut en casa

Además, el Trops Málaga empató y el Nueces de Ronda Atlético Torcal perdió

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:43

  1. Unicaja Mijas 93-77 Paterna

    Holgada y convincente victoria del Unicaja Mijas en su debut como local

Segunda jornada y segunda victoria para el Unicaja Mijas en este inicio de temporada en la Liga Challenge. Tras el laborioso triunfo (con remontada incluída) ... de la semana anterior en casa del Adareva de Tenerife, el equipo de Javier Pérez de los Reyes se creció ayer en su estreno como local y regaló a su afición un partido muy completo, donde volvió a verse la imagen dinámica y sólida que ya demostró el pasado año. Esta vez, se quedó al borde del centenar de puntos al tumbar al Paterna por 93-77.

