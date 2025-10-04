Polideportivo malagueño: El Costa del Sol pasa a la siguiente ronda europea y el Unicaja Mijas triunfa en su debut en casa

Segunda jornada y segunda victoria para el Unicaja Mijas en este inicio de temporada en la Liga Challenge. Tras el laborioso triunfo (con remontada incluída) ... de la semana anterior en casa del Adareva de Tenerife, el equipo de Javier Pérez de los Reyes se creció ayer en su estreno como local y regaló a su afición un partido muy completo, donde volvió a verse la imagen dinámica y sólida que ya demostró el pasado año. Esta vez, se quedó al borde del centenar de puntos al tumbar al Paterna por 93-77.

Dominó desde el inicio el conjunto cajista, que superó los 20 puntos en cada uno de los cuatro cuartos y lo más importante, demostró que su juego no se basa en individualidades, dado que diez de las jugadoras vieron canasta y hasta seis superaron la decena de puntos en sus cuentas, con Elena Moreno (4/5 en triples) y María Roters (6/8 en tiros de campo) como las más destacadas en este apartado (16 puntos cada una), aunque fuera Tayra Eke quien se llevase el 'MVP' del encuentro (+20 con 11 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias).

Además, se mostró un equipo más reforzado defensivamente, más eficaz que su rival en el rebote. Sólo hubo un momento de tensión cuando, en el tercer cuarto, llegó a ponerse a sólo un punto el Paterna. Sin embargo, supo reaccionar el equipo local para sellar un gran cierre de partido. Así las cosas, se consolida de momento el Unicaja Mijas en la zona noble de la tabla (4º).

Nueces de Ronda Atlético Torcal 0-2 Roldán El Roldán gana y pone fin a la racha del Atlético Torcal

Tras tres semanas sin conocer la derrota (una victoria y dos empates), el Roldán aterrizó en Málaga para poner fin a la racha del Nueces de Ronda Atlético Torcal. Una derrota por 0-2 que coloca al combinado de Víctor Quintero (que no perdía desde la jornada inaugural) en duodécima posición de la tabla, alejado por dos puntos de los puestos de descenso.

Esta vez, el cuadro malagueño se trasladó a Casabermeja con motivo de la retransmisión del encuentro por Teledeporte, aunque por desgracia, no pudo regalarle a su público otra victoria. A pesar de los intentos, no logró ver puerta el Atlético Torcal, que encajó los dos goles consecutivamente en la primera mitad, por obra de Rocío Gómez y María Mateo, apenas con un minuto de diferencia entre ambas.

Costa del Sol 37-11 Dudelange El Costa del Sol refrenda su pase a la siguiente ronda europea

Tras la abultada victoria del viernes en el primer partido de esta eliminatoria, el duelo de ayer pasó a ser un mero trámite. Aun así, no bajó el ritmo un imponente Costa del Sol Málaga, que de nuevo, no halló rival en el Dudelange de Luxemburgo, su primer contrincante de la nueva temporada en la EHF European Cup. El conjunto de Suso Gallardo volvió a arrollar al equipo visitante con un marcador de 37-11, que unido al 42-14 del viernes hace un global de 25-79. Así las cosas, ya tiene el pase para la ronda 3.

Oar Coruña 29-29 Trops Málaga El Trops deja escapar la victoria en casa del Oar Coruña

Segudo empate del Trops Málaga esta temporada. El conjunto costasoleño firmó tablas ante el recién ascendido Oar Coruña (29-29), rival que, eso sí, llegaba en muy buena dinámica. Fue un duelo realmente ajustado, y así lo plasmó el marcador en todo momento. Sin embargo, resultaron agridulces los últimos diez minutos, momento en que el Trops dejó escapar una valiosa renta que llegó a ser de hasta 4 goles para concluir en un reparto de puntos a domicilio. Ahora se coloca 10º.