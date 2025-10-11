Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

FLORIN NOVAC / BM COSTA DEL SOL / EMILIO DUARTE
Polideportivo

Polideportivo malagueño: El CAB Estepona, a por su primera tentativa para ganar en la élite

Este fin de semana también compiten el Costa del Sol Málaga, el Nueces de Ronda Atlético Torcal, el Trops Málaga, el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, el Málaga femenino, el Unicaja Mijas, el Waterpolo Málaga, el Hockey Málaga Rincón de la Victoria y el RH Privé Benalmádena

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 11 de octubre 2025, 01:11

  1. Ensino - Ingeniería Ambiental CAB Estepona Sábado, 19.15

    El CAB Estepona, ante su primera tentativa de ganar en la máxima categoría

Lo cierto es que no sorprendió a nadie que en el partido de su debut en la élite nacional y ante uno de los equipos ... más laureados del país, como es el Spar Girona, el recién ascendido Ingeniería Ambiental CAB Estepona acabase perdiendo (58-80). Sin embargo, cara a esta segunda jornada, llega la primera tentativa real de victoria para el equipo de Francis Tomé.

