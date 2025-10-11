Polideportivo malagueño: El CAB Estepona, a por su primera tentativa para ganar en la élite

Lo cierto es que no sorprendió a nadie que en el partido de su debut en la élite nacional y ante uno de los equipos ... más laureados del país, como es el Spar Girona, el recién ascendido Ingeniería Ambiental CAB Estepona acabase perdiendo (58-80). Sin embargo, cara a esta segunda jornada, llega la primera tentativa real de victoria para el equipo de Francis Tomé.

El conjunto se desplaza por primera vez y lo hace al feudo del Ensino de Lugo, un equipo experimentado en la Liga Femenina Endesa aunque habitual en la media-baja tabla. Sin ir más lejos, el pasado curso se quedó a dos puntos del descenso. El equipo costasoleño podrá contar con las diez jugadoras de la primera plantilla, mientras Alma Bourgarel continúa con su proceso de recuperación. Se prevé un partido disputado ante un Ensino que, aunque con más tablas, ha apostado por una plantilla más joven y llega también tras perder holgadamente en la primera jornada, por 83-69 ante el Zaragoza.

Rocasa - Costa del Sol Sábado, 19.30 El Costa del Sol, a por el triunfo ante el Rocasa

Invicto, tercero de la tabla y tras ganar al Elche. Así llega el Costa del Sol Málaga a su nuevo compromiso liguero, el segundo que disputa esta semana. Este sábado, el conjunto de Suso Gallardo buscará su tercer triunfo consecutivo en la siempre correosa pista del Rocasa Gran Canaria, que actualmente, también con tres victorias en su haber, es sexto clasificado.

Nueces de Ronda Atlético Torcal - Alcantarilla Sábado, 18.00 Buena oportunidad del Atlético Torcal para volver a la senda triunfal

Tras caer la pasada semana ante el Roldán murciano, el Nueces de Ronda Atlético Torcal ansía volver a la senda triunfal en Primera División. Y para ello, tendrá una buena oportunidad por delante porque, por segunda semana consecutiva, tendrá al público de su lado. El equipo malagueño recibe en Guadaljaire al Alcantarilla, también de Murcia, un conjunto correoso pero de su liga, de los que también peleará por la salvación. En la tabla, sólo les separa una victoria.

Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda Sábado, 18.00 El Heredia 21, enfocado en su tercera victoria consecutiva

Después de una semana de parón en la competición, regresa la Segunda División con un duelo interesante para el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda. El conjunto de Tete, lanzado en este inicio de liga con dos grandes victorias que le han llevado a ocupar el liderato de la tabla, recibe en el Pérez Canca a uno de los recién descendidos de Primera que, eso sí, aunque ya es sabido que atraviesa problemas económicos, no deja de pelear en la cancha. Actualmente es cuarto, con una victoria ante el Avanza Jaén y un empate, ante el Wanapix.

Sporting de Huelva - Málaga femenino Domingo, 16.00 El Málaga quiere devolverle la moneda al Sporting de Huelva

Duelo tenso el que se vivirá este domingo en casa del Sporting de Huelva, el equipo que la pasada semana eliminó al Málaga femenino de la presente edición de la Copa de la Reina, tras vencer por un contundente 3-0 y en este mismo escenario. Ahora, las de Héctor Díaz (novenas) buscarán devolverle la moneda a las onubenses, actualmente cuartas en la clasificación, para reencontrarse con el triunfo en la Segunda RFEF.

Domusa Teknik - Unicaja Mijas Sábado, 18.00 El Unicaja Mijas quiere seguir mirando hacia arriba en la tabla

El Unicaja Mijas ha comenzado imparable su nueva campaña en la Liga Challenge y sin duda, quiere seguir mirando hacia arriba en la tabla. Después de lograr dos victorias, la última muy contundente en su estreno como loca, el equipo de Javier Pérez de los Reyes visita al Domusa Teknik, en Azpeitia. Una cancha complicada, en la que sólo lograron ganar cuatro conjuntos el pasado curso. Se prevé un duelo intenso, ante el segundo de la tabla, también con dos victorias.

Trops Málaga - Sevilla Sábado, 18.00 Primer derbi andaluz de la temporada en la División de Plata

El colegio Los Olivos acoge este fin de semana el primer asalto del gran derbi andaluz de la División de Honor Plata. El Trops Málaga y el Cajasol Sevilla BM. Proin, únicos representantes de Andalucía en la categoría, se verán las caras en un duelo que se prevé intenso e incierto en el desenlace final, como todos los enfrentamientos regionales, ya que, aunque los sevillanos ya vencieron al cuadro de la Costa del Sol este verano, en pretemporada, precisamente en la semifinal de la Copa de Andalucía (25-28), lo cierto es que cada derbi es un partido nuevo sin claro favorito. A este hecho se suma que ambos conjuntos llevan esta temporada una trayectoria parecida. El conjunto hispalense llegará como noveno clasificado, con cuatro puntos, que son los mismos que tiene el Trops, décimo.

Waterpolo Málaga - Molins de Rei Sábado, 15.30 El Waterpolo Málaga comienza la temporada como local

Por segunda campaña consecutiva, el Waterpolo Málaga femenino se convierte en el máximo exponente de nuestra provincia al haber logrado la permanencia en la segunda categoría nacional, la Primera División. El equipo, con numerosos cambios y aún más rejuvenecido, buscará de nuevo la salvación como gran objetivo. Su debut en esta nueva campaña será en casa, en la piscina de Inacua, ante un rival con el que nunca había coincidido, el Molins de Rei catalán.

Pozuelo - Hockey Málaga Rincón de la Victoria Sábado, 16.30 Duro duelo para el Hockey Málaga, que visita al líder

Tras tres jornadas consecutivas compitiendo en casa, el Hockey Málaga Rincón de la Victoria sale de su zona de confort para afrontar su segundo desplazamiento del año en su primera campaña en la División de Honor B. Y no será un enfrentamiento nada fácil. El conjunto malagueño se medirá al Pozuelo madrileño, uno de los fervientes candidatos al ascenso a la División de Honor y actual líder del Grupo B, con tres victorias en su haber, eso sí, una más que las malagueñas, que también han sabido demostrar su capacidad de lucha en este inicio de liga.

Egara - RH Privé Benalmádena Sábado, 15.00 El RH Privé, ante una buena oportunidada para volver a ganar

Al RH Privé Benalmádena se le están resistiendo las victorias en este inicio de liga en la División de Honor B masculina, aunque sí que ha demostrado tener capacidad de gol. Motivado tras la buena imagen del último partido, el conjunto costasoleño visitará este fin de semana a un clásico del hockey nacional, el Egara 1935, un club con solera aunque tampoco está protagonizando su mejor momento. De hecho, iguala al RH Privé con un triunfo.