Polideportivo malagueño: El CAB Estepona continúa en la búsqueda de su primera victoria en Liga Femenina Endesa

Tras el varapalo de la pasada semana, el Ingeniería Ambiental CAB Estepona vuelve a viajar al Norte, en este caso, al País Vasco, y lo ... hace para afrontar una segunda oportunidad de oro para sumar el que podría ser su primer triunfo en esta primera temporada en la Liga Femenina Endesa, la élite nacional.

En su último partido, el conjunto de Francis Tomé, cedió hasta diez puntos de renta ante el Ensino de Lugo, dejando escapar su primera gran oportunidad. Ahora el tren vuelve a pasar frente al equipo. En San Sebastián lo recibe el ISK Euskotren, un combinado que logró in extremis la salvación la pasada campaña y que peleará, al igual que las esteponeras, por este mismo objetivo este curso. Aunque parte como el rival menos anotador de la competición por el momento, el haber sumado ya una victoria lo lleva a ocupar el décimo puesto de la tabla. La senegalesa Khadija Faye parte como su principal referente ofensivo, con 16,5 puntos y 12 rebotes de promedio.

Unicaja Mijas - Santfeliuenc Sábado, 18.00 El Unicaja Mijas no quiere despegarse de la 'zona noble' de la tabla

El Unicaja Mijas quiere seguir invicto en esta nueva campaña en la Liga Challenge, la segunda categoría nacional. El combinado de Javier Pérez de los Reyes, que acumula tres victorias, regresa al Martín Urbano este fin de semana para recibir al Santfeliuenc, hasta inicios de este mismo año un equipo afiliado al Barcelona. Se trata del exequipo de la nueva cajista Lo Sylla, que actualmente ocupa el decimotercer puesto de la tabla con un balance de una victoria y dos derrotas. Por su parte, las cajistas son terceras, siendo las únicas invictas junto al Mallorca y a La Salle Melilla. Sobre este rival cabe destacar a Laura Salmerón, la base española más anotadora en este inicio (13,3 puntos) y a la americana Ashtynne Marotte, con un promedio de 12 créditos de valoración. De conseguir un nuevo triunfo, el Unicaja Mijas podría liderar la tabla en solitario, dado que sus rivales más directos se miden al Osés y al Paterna, dos equipos contrastados.

El Ejido - Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda Sábado, 18.30 Derbi andaluz de altura en Segunda entre el Heredia 21 y El Ejido

Una prueba de nivel en el momento indicado. El Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda ha sido capaz de ganar los tres primeros compromisos ligueros de la temporada en Segunda, pero comprobó ante el Burela que cualquier pequeña desconexión, imprecisión o error puede repercutir en el resultado. La concentración y ese estado de alerta deben permanecer durante los 40 minutos y, más aún, cuando le toca visitar, la pista del Inagroup El Ejido Futsal. Un derbi andaluz de lo más atractivo, frente a uno de los firmes candidatos a luchar por el ascenso y que ha comenzado con dos victorias y un empate, por lo que tampoco conoce la derrota.

Waterpolo Málaga- Cuatro Caminos Sábado, 16.00 El Waterpolo Málaga, en pos de su primera victoria de la campaña

Segunda jornada de competición en Primera División y segunda oportunidad para ganar en casa. El Waterpolo Málaga no empezó de la mejor manera su nueva campaña en la segunda categoría nacional. Cayó con contundencia en su estreno, por 5-10 ante el Molins de Rei. Este fin de semana, el equipo de Sara Fernández buscará el primera triunfo del año, en casa, ante el Cuatro Caminos. El conjunto madrileño ha disputado ya un partido más y actualmente ocupa una zona media de la tabla, con una victoria y una derrota en su cuenta personal.

Zaragoza - Trops Málaga Sábado, 19.30 El Trops, a recuperar sensaciones en la pista del Zaragoza

Al Trops Málaga no le va mal de momento jugar como visitante. Hasta ahora, de los dos encuentros que ha disputado a domicilio, ante el Sinfín Santander y el OAR Coruña, se saldaron con un empate, aunque en realidad pudieron ser dos victorias, tras ir ganando en los dos envites hasta los instantes finales. Por tanto, el cuadro de la Costa del Sol confía en seguir su buena racha fuera de casa, si bien enfrente tendrá un equipo, el Contazara Zaragoza, recién ascendido, contra el que nunca antes se ha enfrentado y, por consiguiente, no hay precedentes para valorar cómo será el choque. El conjunto aragonés llega a este duelo como decimotercer clasificado, con tres puntos, mientras que el Trops es undécimo, con cuatro.

Ourense - Nueces de Ronda Atlético Torcal Sábado, 17.00 El Atlético Torcal, ante una oportunidad de oro para volver a ganar

Hace ya tres jornadas que el Nueces de Ronda Atlético Torcal no logra la victoria, situación que le lleva a estar rozando los puestos de descenso a Segunda. Ahora, tiene ante sí una oportunidad de oro para regresar a la senda triunfal y volver a mirar hacia arriba. El conjunto de Víctor Quintero viaja al feudo de un Ourense Ontime al que persigue en la tabla y del que sólo le separa un punto procedente de un empate. Sin duda, un rival de 'su liga', ante el que no debe perder la oportunidad de sumar, siempre con el objetivo claro de pelear por la salvación.

Málaga femenino - Extremadura Domingo, 16.00 Un Málaga femenino irregular recibe al líder del grupo

Jornada especialmente complicada para el Málaga femenino este fin de semana. El equipo de Héctor Díaz no atraviesa su mejor momento. Encadena dos derrotas consecutivas, tres si se tiene en cuenta el partido de Copa de la Reina, y precisamente en este momento recibe al líder del grupo 3. El Extremadura, candidato a pelear por el ascenso a Primera RFEF, llega a La Academia habiendo sumado cinco triunfos consecutivos. Sin duda, será un duro examen para las malaguistas, con una plantilla joven pero relativamente fogueada en la categoría, y que quiere demostrar que puede pelear ante los 'cocos'.

Hockey Málaga Rincón de la Victoria - Sanse Domingo, 14.00 El Hockey Málaga espera cerrar la primera fase con triunfo

Llega el ecuador de la fase regular en la División de Honor B para el Hockey Málaga Rincón de la Victoria. El conjunto, quinto de la tabla con dos victorias, espera poder sumar la tercera para aspirar a subir al cuarto puesto al cierre de esta primera vuelta. Este domingo recibirá en La Estupa, en Benalmádena, al Sanse Complutense, el conjunto que más empates ha acumulado por el momento (tres).

Giner de los Ríos - RH Privé Benalmádena Domingo, 11.00 Duelo igualado para poner fin a la primera fase liguera

El RH Privé Benalmádena cierra este domingo la primera fase en la División de Honor B y lo hace con un duelo que se prevé bastante igualado, entre los dos equipos que ocupan la zona baja de la tabla. Como colista, el cuadro malagueño visita al Giner de los Ríos valenciano, habiendo ganado ambos sólo un partido.