Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FLORIN NOVAC / ATLÉTICO TORCAL / MARI CONDE / EMILIO DUARTE
Polideportivo

Polideportivo malagueño: El CAB Estepona continúa en la búsqueda de su primera victoria en Liga Femenina Endesa

Además, también compiten el Nueces de Ronda Atlético Torcal, el Trops Málaga, el Unicaja Mijas, el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, el Málaga femenino, el Waterpolo Málaga, el RH Privé Benalmádena y el Hockey Málaga Rincón de la Victoria

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:01

Comenta
  1. IDK Euskotren - CAB Estepona Sábado, 18.00

    El CAB Estepona continúa a la búsqueda de su primer triunfo en la Liga Femenina

Tras el varapalo de la pasada semana, el Ingeniería Ambiental CAB Estepona vuelve a viajar al Norte, en este caso, al País Vasco, y lo ... hace para afrontar una segunda oportunidad de oro para sumar el que podría ser su primer triunfo en esta primera temporada en la Liga Femenina Endesa, la élite nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  2. 2 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  3. 3 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  4. 4 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  5. 5 Evacuado en helicóptero un motorista de 21 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  6. 6 Muere un concejal gallego tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas en una finca
  7. 7

    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros
  8. 8 Dos policías sujetan 20 minutos a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga
  9. 9 Todos los sindicatos del Hospital Regional de Málaga convocan huelga del 3 al 7 de noviembre
  10. 10

    El steak tartar que le gusta el rey Juan Carlos que se puede comer en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Polideportivo malagueño: El CAB Estepona continúa en la búsqueda de su primera victoria en Liga Femenina Endesa

Polideportivo malagueño: El CAB Estepona continúa en la búsqueda de su primera victoria en Liga Femenina Endesa