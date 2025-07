La 'Perla' brilla y se corona por primera vez en Málaga

Hacía doce años que un malagueño, o en este caso malagueña, no levantaba un título de campeón en cualquiera de los torneos del máximo circuito ... mundial disputado en la provincia. Por aquel entonces lo consiguió, como no podía ser de otra forma, la que fuera número uno mundial y hasta la fecha, la jugadora más laureada del planeta, Carolina Navarro. Lo hizo además en el debut del pádel en el palacio de los deportes José María Martín Carpena, en un torneo al que llegó lesionada y en el que rompió todos los esquemas para coronarse, junto a su también laureada expareja Ceci Reiter. Eso fue en agosto de 2013. Este domingo, 20 de julio de 2025, el título volvió a quedarse en casa, aunque esta vez, fue su relevo quien lo logró.

Al fin, después de tanto tiempo anclada a la élite pese a su corta edad y un lustro ganando títulos en el mayor circuito mundial (bien World Padel Tour o bien Premier Padel), Bea González, alias 'La Perla de El Palo', lo ha conseguido. La malagueña de 23 años tenía una espinita a nivel deportivo: ganar el título de su ciudad natal. Ahora, es una realidad. La revés y su compañera, la madrileña Claudia Fernández, son las nuevas y flamantes campeonas del Andalucía Málaga Premier Padel. Un torneo que este año batió, en la jornada del sábado, el récord de espectadores en para un campeonato de pádel en el Carpena, con 10.014 aficionados en la grada.

Lo cierto que es 'La Perla' y Claudia, pareja número 3 del 'ranking', llegaban a la final de la cita como claras favoritas. Y no es para menos. Por un lado, las duplas números uno y dos del mundo cayeron en las semifinales. Por otro, ambas, que además conforman la pareja más joven de la élite, estaban sellando un torneo arrollador. Es más, añadiendo el resultado de la final: (6-2 y 6-1) ante Marta Ortega y Tamara Icardo, este se consolida como uno de los torneos más contundentes que ha firmado jamás la pareja 3ª.

Han ganado cuatro partidos en cuatro días, todos ellos sin conceder un solo set y ganando en menos de una hora y media (que es bastante rápido, sobre todo en el pádel femenino). Sólo un partido se extendió hasta la hora y 36 minutos, y fue la final. Además, el dato más demoledor es que Bea y Claudia han ganado 48 juegos y sólo han concedido 13 en todo el torneo, lo que habla de la proyección de esta pareja, que cabe recordar que se unió de manera repentina para el inicio de esta campaña tras quedar ambas libres tras aliarse sus respectivas excompañeras.

ÑITO SALAS

El destino le debía una, especialmente a Bea. Ídolo de masas en un Carpena que no paraba de corear su nombre, vestir su camiseta y hasta intentar imitar su particular moño. El mismo escenario que el pasado año la vio retirarse, entre lágrimas y rabia, tras lesionarse de su pectoral al cierre del partido de cuartos de final. Todos aquellos momentos de llanto y frustración durante una amarga campaña 2024 con numerosas recaídas, se han transformado ahora en sonrisas.

Bea González: "Soy muy feliz"

¿Ha sido este el torneo más especial de su carrera? Así respondía Bea: «¿El más importante? No lo sé, diría que no, al final, para mi, todos lo son, pero evidentemente este ha sido el que más felicidad me ha supuesto. Tenía muchas ganas de hacerlo bien, ha sido una semana de muchas emociones, a veces difíciles de gestionar, así que lo que siento es satisfacción por el trabajo bien hecho. Soy muy feliz». Además, no sólo es feliz por su nuevo y anhelado título, si no por no tener que pasar de nuevo por la enfermería: “Llevo feliz todo el año. Mi objetivo era no volver a lesionarme, encontrarme bien y el premio lo lleva siendo desde principios de la temporada. Hemos trabajado mucho y estoy disfrutando de poder competir, e incluso cuando pierdo, disfruto de perder por el pádel no porque me tenga que retirar. Ese es el mayor orgullo y recompensa de este año”

Este es el primer título que ha ganado Bea González en Málaga y el segundo de su temporada 2025 junto a Claudia Fernández, tras coronarse en Asunción. Lo hicieron tras doblegar en la final a la pareja número 5 del 'ranking': Marta Ortega (excompañera de Bea) y Tamara Icardo. Estas opusieron resistencia especialmente en una primera manga que duró alrededor de una hora y en su estrategia principal fue centrar el mayor volumen de juego sobre Claudia, que supo salir airosa mientras le hacían la 'nevera' a su compañera. En la segunda manga, momento en el que Bea dio un paso al frente para entrar más en el juego, sacó a relucir la que muchos consideran, y con razón, la mejor pegada del circuito femenino. En apenas media hora, y con la sensación de tenerlo todo bajo control, lograban la victoria.