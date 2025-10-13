Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pablo Urdangarin, en un partido con las categorías inferiores de la selección. DS
Balonmano

Pablo Urdangarin sigue los pasos de su padre y se convierte en un Hispano

El hijo de Iñaki Urdangarin y de la infanta Cristina es una de las cuatro novedades para los dos amistosos ante Suecia

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:18

Comenta

La saga Urdangarin continúa en la selección española de balonmano. Pablo Urdangarin es la principal novedad de la revolucionaria lista de los Hispanos que ha ... anunciado este lunes el seleccionador español, Jordi Ribera. El equipo jugará dos amistosos el 30 de octubre y 1 de noviembre contra Suecia, ambos en el país escandinavo, como prueba para el próximo Campeonato de Europa que de disputará en el mes de enero en Dinamarca, Suecia y Noruega.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

