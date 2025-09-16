Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
PEÑÍSCOLA
Fútbol-sala

Pablo Muñoz, una perla malagueña llamada a brillar en la élite del fútbol-sala

El ala de 21 años es vigente campeón de la Copa de España con el Peñíscola y fue reconocido como Jugador Revelación de la pasada campaña

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:42

A pesar de su juventud, tiene una marcada personalidad y las ideas muy claras. Pablo Muñoz quiere crecer y llegar lejos, confía en sí mismo ... y en su trabajo y aspira a poder consolidarse entre los mejores de la élite nacional, y de momento... Va por muy buen camino. En la actualidad, pueden contarse con los dedos de una mano los malagueños que militan en la máxima categoría nacional del fútbol-sala, y él es uno de ellos. Tiene 21 años, es estudiante de Ingeniería de Organización Industrial y ha sido reconocido por la Asociación de Jugadores de fútbol-sala como 'Jugador Revelación' de la temporada 2024-25, en su primera campaña completa como jugador de un primer equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  4. 4

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  5. 5 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  6. 6

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  7. 7 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  8. 8

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  9. 9 Una mujer fallecida tras una colisión entre dos turismos en Estepona
  10. 10 Paco de la Torre, sobre el problema de la vivienda: «Málaga tiene que crecer hacia el Valle del Guadalhorce»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pablo Muñoz, una perla malagueña llamada a brillar en la élite del fútbol-sala

Pablo Muñoz, una perla malagueña llamada a brillar en la élite del fútbol-sala