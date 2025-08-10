Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pablo Guirado, una mente privilegiada de los tableros

El joven malagueño acaba de proclamarse campeón de Europa sub-10 de ajedrez rápido en Grecia

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:04

Mientras que a otros niños de su edad se les pegarían sábanas, a él le gusta madrugar. Necesita activar su mente con alguna partida de ... ajedrez 'online' antes de ir al colegio. Es la primera de las alrededor de cuatro horas diarias que dedica a una disciplina en la que acaba de proclamarse campeón de Europa individual sub-10 en la modalidad de ajedrez rápido (partidas de alrededor de media hora), sólo un año después de conseguir su primer oro continental, aunque por equipos, junto a la selección española. Pablo Guirado es un joven muy adelantado a su edad, con una madurez apabullante y un saber estar impropio de su edad. Muestra el máximo respeto cuando pierde, y cuando gana ni siquiera celebra el triunfo por deferencia a su rival. Trabaja a la sombra y no alardea de sus méritos, así es como se plantea su camino hacia su gran objetivo. «Mi sueño es ser campeón del mundo, es algo que han hecho muy pocas personas y quiero conseguirlo por encima de cualquier cosa, y después convertirme en gran maestro», reconoce.

