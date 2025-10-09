Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Oumaiz deja de ser Deportista de Alto Nivel para el Gobierno

El BOE comunica que el atleta malagueño, positivo en un control antidopaje en marzo de 2024 e inhabilitado hasta 2028, pierde este privilegio

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:59

El 13 de marzo de 2024 salía a la luz una de las noticias más negras en la historia del atletismo malagueño. El entonces mejor ... atleta en activo de nuestra provincia, campeón de España de 5.000, finalista en un Mundial absoluto y en la lucha por acudir a los Juegos Olímpicos de París. Por su proyección y talento, llamado a convertirse en uno de los mejores atletas malagueños de la historia, si no el más destacado. Aquel día, la Agencia Estatal Antidopaje daba a conocer el positivo del joven nerjeño de entonces 25 años Ouassim Oumaiz en un control antidopaje en enero de ese mismo año. Concretamente, se registraron restos de GHRP-2, un péptido liberador de la hormona del crecimiento 2.

