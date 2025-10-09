Oumaiz deja de ser Deportista de Alto Nivel para el Gobierno

El 13 de marzo de 2024 salía a la luz una de las noticias más negras en la historia del atletismo malagueño. El entonces mejor ... atleta en activo de nuestra provincia, campeón de España de 5.000, finalista en un Mundial absoluto y en la lucha por acudir a los Juegos Olímpicos de París. Por su proyección y talento, llamado a convertirse en uno de los mejores atletas malagueños de la historia, si no el más destacado. Aquel día, la Agencia Estatal Antidopaje daba a conocer el positivo del joven nerjeño de entonces 25 años Ouassim Oumaiz en un control antidopaje en enero de ese mismo año. Concretamente, se registraron restos de GHRP-2, un péptido liberador de la hormona del crecimiento 2.

«Estoy tranquilo, eso es una equivocación. No conozco esa sustancia, nunca haría nada de eso», explicó por aquel entonces el propio atleta a este periódico, tras darse a conocer la noticia. De la mano de su abogado, trató de recurrir y demostrar que este informe estaba equivocado. Un proceso que duró muchos meses. Sin embargo, no fue así.

El 13 de marzo de este 2025, la CELAD hacía oficial la sanción al malagueño alegando que se ha vulnerado el artículo 20 a) de la L.O.L.D.D., que versa sobre la presencia de una sustancia prohibida, o de sus metabolitos o marcadores, en las muestras biológicas del deportista. Se decretó la inhabilitación y suspensión del fondista por cuatro años, desde el 7 de junio del pasado 2024 hasta el 7 de junio de 2028, así como una multa de 3.001 euros y pérdida de puntos para el fondista. Ahora, más de siete meses después se ha dado a conocer otra novedad sobre su presente.

Se le retira la condición de DAN

El BOE ha publicado la pérdida de la condición de Deportista de Alto Nivel (DAN) de Oumaiz, al haber sido sancionado por dopaje por la CELAD. Este se trata de un procedimiento habitual para todos aquellos deportistas que han infringido alguna de las normas del código ético del Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo que otorga los títulos de DAN y DAR (Deportista de Alto Rendimiento). Por supuesto, esta decisión incluye la pérdida de ayudas económicas y beneficios de acceso a la educación, entre otras cosas.

De hecho, el nombre de Ouassim no ha sido el único que ha aparecido estos últimos días en el BOE por el mismo motivo. También se han visto despojados de su condición de DAN por positivos en dopaje deportistas como Jazmín Leah Arjona (en lucha), Guillermo Peinado (escalada) o Yassine Ouhdada (atletismo adaptado).

En el caso de Oumaiz, la realidad es que el atleta, tras conocer su positivo, abandonó el Centro de Alto Rendimiento de Madrid (donde estaba becado), se trasladó a su Nerja natal, donde se ha mantenido desde entonces. El joven lleva una vida tranquila junto a su familia y, por lo que ha podido saber este periódico, no ha vuelto a personarse por las instalaciones que le vieron crecer, las del estadio Enrique López Cuenca de su localidad. Se entrena por su cuenta, aunque sólo por mantenimiento y alejado de los focos. Asimismo, también se desprendió de sus redes sociales y no se ha querido manifestar públicamente tras lo sucedido. Así las cosas, resulta una incógnita a día de hoy si el malagueño retomará el atletismo una vez cumplida la sanción, cuando este tenga 29 años.