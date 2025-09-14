Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jefferson-Wooden celebra su victoria. Efe

Oblique Seville y Jefferson-Wooden, los más rápidos de Tokio

Logran la victoria en las finales de los 100 metros, mientras el francés Gressier gana un oro histórico en 10.000 metros

Igor Barcia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:20

Lo dijo Usain Bolt: «Oblique es el maestro y solo necesita encontrar la temporada adecuada, mantenerse sin lesiones y en el buen camino. Si su ... entrenador cree en él...». El ojo del gran rey de la velocidad no le traicionó en Tokio. «Ha llegado a todas las finales hasta ahora; ahora solo le queda estar entre los tres primeros. Y creo que es cuestión de constancia», vaticinó. Y desde hoy, Oblique Seville es el campeón del mundo de los 100 metros, el hombre que ha devuelto a Jamaica a lo más alto del podio desde que Bolt ganó su último oro en el Mundial de Pekín en 2015. Desde entonces, Estados Unidos había amargado la vida a los velocistas caribeños con cuatro victorias consecutivas –Gatlin, Coleman, Kerley y Lyles–, pero en Tokio se presentaba una gran oportunidad para Jamaica. Kishane Thomson y Oblique Seville habían estado a gran nivel en los mítines de la Diamond y la forma de Noah Lyles no era la misma que hace un año en París. Era el día y ambos lo han confirmado con un doblete por delante del campeón olímpico, al que una vez más una muy mejorable salida le ha condicionado en la recta. En la pista, Seville celebraba a lo Warholm –rompiéndose el mono– la victoria, mientras en el palco un desatado Bolt se felicitaba con sus compatriotas por el triunfo de su elegido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  2. 2 Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  3. 3 Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena
  4. 4 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  5. 5 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  6. 6

    De los 54.360 euros de Nagüeles a los 718 de Río Verde: esto pagarán los hamaqueros
  7. 7 Un pago único anual de hasta 13.500 euros y otras ventajas de retrasar la jubilación este 2025
  8. 8

    Entre el bochorno y el hartazgo
  9. 9

    Sigue la regla de los dos minutos para tener la casa siempre ordenada
  10. 10

    La paradisiaca cueva de Málaga que triunfa como escapada en la nueva serie de Robin Wright en Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Oblique Seville y Jefferson-Wooden, los más rápidos de Tokio

Oblique Seville y Jefferson-Wooden, los más rápidos de Tokio