El Nueces de Ronda Atlético Torcal inicia el curso ante el Castro

Llega la día 'D' para el Nueces de Ronda Atlético Torcal. El conjunto malagueño comienza esta tarde su andadura en la que será su tercera ... temporada consecutiva en la Primera División nacional de fútbol-sala, toda una proeza para este equipo, que aun siempre con plantillas jóvenes y un presupuesto modesto, ha logrado salvar la categoría en dos ocasiones. Este será también el gran objetivo de la nueva campaña, aunque siendo ambicioso, espera poder salvar los muebles lo antes posible para evitar el sufrimiento de las últimas jornadas.

Esta temporada comienza en casa, en el pabellón de Guadaljaire, este sábado a las 18.00 horas y ante un renovado y potente Castro que, reforzado con varios nombres del Burela (incluso su entrenador) que por dificultades económicas, se han visto obligados a seguir creciendo en un nuevo hogar. Una situación comprometida para el que hace sólo cuatro años fuese el campeón de la Champions femenina. «Va a ser un estreno complicado sí, pero si hay un momento para sorprenderle es ahora, que llegamos ambos equipos con el mismo rodaje», señala el entrenador del malagueño, Víctor Quintero.

La nueva plantilla

También el cuadro malagueño se presenta muy cambiado esta temporada. De hecho sólo cinco jugadoras han renovado: las malagueñas Valeria y Ale, Andrea, Susi y Nicole. Por otro lado, se han incorporado hasta siete caras nuevas: la internacional argentina Becha; la internacional lusa Margarita; Collado y Escribano, procedentes del Telde; Rim, marroquí residente en Málaga, internacional en las categorías inferiores de su país y llegada del filial; Sandra, internacional española sub-21; Rebecka, internacional sub-19 con Finlandia, y la portuguesa Catarina, la más veterana con 32 años.

Sobre su nuevo plantel, Quintero destaca: «Es un grupo muy unido y trabajador. El año pasado teníamos jugadoras individuales con muchísimo talento y esta vez el grupo está más compensado. Es una plantilla muy competitiva y regular. Vamos a luchar por mantenernos y salvarnos cuanto antes, mejor». Por su parte, la capitana, Valeria apunta: «Estamos muy contentas, las nuevas se están adaptando muy bien, somos un equipo unido y hay un buen ambiente que esperamos que se transfiera a la pista. Nunca hay que confiarse, pero ya conocemos más la Liga y ojalá atar la permanencia cuanto antes para no sufrir».