El Nueces de Ronda Atlético Torcal comenzará su camino copero ante el Txantrea

El Nueces de Ronda Atlético Torcal, inmerso en la disputa de la Primera División, conoció este martes al que será su primer rival de esta ... edición de la Copa de la Reina de fútbol-sala. Un duelo inédito entre dos equipos que nunca antes se habían enfrentado ni en la máxima n en la segunda categoría nacional: el conjunto malagueño y el UDC Txantrea KKE, de Pamplona.

Se trata de un rival del grupo 2 de Segunda División que, en lo que llevamos de temporada, acumula una victoria y dos derrotas, por lo que se sitúa noveno de la tabla, lejos, por el momento, de las aspiraciones de buscar el ascenso a la élite. Por su parte, en esta tercera campaña consecutiva en Primera, el equipo de Víctor Quintero se coloca decimosegundo de la tabla con un triunfo, dos empates y dos victorias.

Sobre el papel, el equipo de Málaga capital partiría como favorito en este duelo, que se disputará el próximo martes 16 de diciembre a partido único en casa del equipo de menor categoría, en este caso, el Txantrea, como dato, campeón de la Copa de Navarra. Sin embargo, todo puede pasar en el torneo del K.O., que siempre deja hueco a la sorpresa. Sin ir más lejos, el pasado curso el Nueces de Ronda Atlético Torcal fue eliminado en la primera ronda por el Ceuta, de Segunda. En esta edición, accede directamente a la fase de octavos de final, por lo que la victoria le daría el pase, por primera vez, a los cuartos de final.