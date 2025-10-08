El Nueces de Ronda Atlético Torcal comenzará su camino copero ante el Txantrea
El cuadro malagueño se medirá al pamplonés el próximo 16 de diciembre, a domicilio, en busca del pase a los cuartos de final del torneo
Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:54
El Nueces de Ronda Atlético Torcal, inmerso en la disputa de la Primera División, conoció este martes al que será su primer rival de esta ... edición de la Copa de la Reina de fútbol-sala. Un duelo inédito entre dos equipos que nunca antes se habían enfrentado ni en la máxima n en la segunda categoría nacional: el conjunto malagueño y el UDC Txantrea KKE, de Pamplona.
Se trata de un rival del grupo 2 de Segunda División que, en lo que llevamos de temporada, acumula una victoria y dos derrotas, por lo que se sitúa noveno de la tabla, lejos, por el momento, de las aspiraciones de buscar el ascenso a la élite. Por su parte, en esta tercera campaña consecutiva en Primera, el equipo de Víctor Quintero se coloca decimosegundo de la tabla con un triunfo, dos empates y dos victorias.
Sobre el papel, el equipo de Málaga capital partiría como favorito en este duelo, que se disputará el próximo martes 16 de diciembre a partido único en casa del equipo de menor categoría, en este caso, el Txantrea, como dato, campeón de la Copa de Navarra. Sin embargo, todo puede pasar en el torneo del K.O., que siempre deja hueco a la sorpresa. Sin ir más lejos, el pasado curso el Nueces de Ronda Atlético Torcal fue eliminado en la primera ronda por el Ceuta, de Segunda. En esta edición, accede directamente a la fase de octavos de final, por lo que la victoria le daría el pase, por primera vez, a los cuartos de final.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión