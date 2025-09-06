Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

FEDERACION ESPAÑOLA DE CICLISMO

Natalia Fischer acaricia las medallas del Mundial y concluye cuarta en Suiza

La malagueña, campeona nacional y plata europea este año en la modalidad de cross-country de bicicleta de montaña, se marcha «muy contenta» con su carrera

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:02

Está siendo una temporada redonda para la esteponera Natalia Fischer. Aunque en esta ocasión no ha logrado subirse al podio, su meritorio cuarto puesto en ... el Mundial de Suiza le ha sabido a oro. Tras atravesar una etapa anímicamente complicada el pasado año, la ciclista volvió con las pilas cargadas al 'cross-country' este 2025. Tal fue su reconversión que este año ya se había proclamado campeona de España y subcampeona de Europa antes de llegar a esta cita mundial.

