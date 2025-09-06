Natalia Fischer acaricia las medallas del Mundial y concluye cuarta en Suiza

Está siendo una temporada redonda para la esteponera Natalia Fischer. Aunque en esta ocasión no ha logrado subirse al podio, su meritorio cuarto puesto en ... el Mundial de Suiza le ha sabido a oro. Tras atravesar una etapa anímicamente complicada el pasado año, la ciclista volvió con las pilas cargadas al 'cross-country' este 2025. Tal fue su reconversión que este año ya se había proclamado campeona de España y subcampeona de Europa antes de llegar a esta cita mundial.

Hasta el cantón del Valais, en Suiza, se trasladó este fin de semana junto a la selección española. Se enfrentaba a una durísima prueba de 125 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel acumulado. Y sin duda, cumplió con creces, marcando un tiempo final de 7 horas 18 minutos y 49 segundos. El oro fue para la estadounidense Kate Courtney (7:10:11), la plata para la suiza Anna Weinbeer (7:13:55) y el bronce para la austríaca Mona Mitterwallner (7:15:10).

Al cierre de la carrera, Fischer tan agotada como sonriente, valoró: «Ha sido una carrera super dura y me he sentido bastante bien, haciendo los mejores parciales de la segunda mitad de la carrera, así que estoy muy contenta, no puedo pedir nada más. A principio de este año no me esperaba ser campeona de España, segunda de Europa y cuarta del mundo así que estoy super contenta y doy muchas gracias a mi equipo y a mi familia y amigos. Me voy con una sonrisa de oreja a oreja». Asimismo, explicó que fue de menos a más durante la prueba, logrando acercarse cada vez más a las tres corredoras de la escapada en el segundo tramo y adelantando posiciones hasta su espectacular cuarto puesto mundial.