De Valdés, recuperándose tras la final de este viernes, en Polonia. SUR
Natación

María de Valdés se luce y concluye quinta de Europa con marca personal en el 800

La olímpica fuengiroleña marcó un tiempo de 8:21.44 en el campeonato de piscina corta de Lublin, rebajando de nuevo su propio registro y también el récord de Andalucía; es la mejor posición que ha conseguido nunca a nivel internacional en piscina

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:29

Comenta

Sin ser especialista en piscina, María de Valdés firmó ayer una de las mejores actuaciones de la delegación española en el Europeo de piscina corta ... de Lublin, en Polonia, dejando muy alto el listón de la natación andaluza, y sobre todo, de la malagueña. La olímpica en aguas abiertas logró, tras un gran Campeonato de España, dos mínimas para esta cita continental absoluta. Ya resultó toda una gesta entonces porque desde 2021 no acudía a dicho campeonato, ni ella, ni ningún otro representante de nuestra provincia.

