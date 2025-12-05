María de Valdés se luce y concluye quinta de Europa con marca personal en el 800

Sin ser especialista en piscina, María de Valdés firmó ayer una de las mejores actuaciones de la delegación española en el Europeo de piscina corta ... de Lublin, en Polonia, dejando muy alto el listón de la natación andaluza, y sobre todo, de la malagueña. La olímpica en aguas abiertas logró, tras un gran Campeonato de España, dos mínimas para esta cita continental absoluta. Ya resultó toda una gesta entonces porque desde 2021 no acudía a dicho campeonato, ni ella, ni ningún otro representante de nuestra provincia.

Se estrenó en las rondas clasificatorias del 800 el jueves por la mañana y lo hizo con una gran actuación, rebajando de nuevo la marca personal que ya consiguió en el Nacional de Barcelona (8:24.79) días atrás. Concluyó tercera de su serie y, con el quinto mejor tiempo de todas las competidores, se clasificó directamente para la gran final por las medallas, que se celebró en la tarde de este viernes.

Salió valiente al agua la fuengiroleña, sin nada que perder. Bien es cierto que dos de las nadadoras ya partían con marcas muy superiores al resto, la alemana Isabel Gose y la italiana Simona Quadarella, ambas próximas a los 8 minutos. Sin embargo, la pelea por el bronce quedaba más abierta y De Valdés salió dispuesta a luchar por ello. Durante buena parte de la prueba, mantuvo estoica el cuarto puesto, sin embargo, el cansancio comenzó a hacer mella especialmente en los cuatro largos finales, en los que la malagueña cayó al quinto puesto.

Su mejor actuación en piscina

Eso sí, no deja de ser histórico para nuestra provincia y para la propia nadadora. Y es que, con su tiempo de 8:21.44, volvió a realizar una nueva marca personal así como un nuevo récord de Andalucía absoluto, que ya ostentaba ella misma. A nivel nacional es cierto que aún queda lejos, dado que la laureada Mireia Belmonte logró parar el crono por debajo de los 8 minutos (7:59.34) en 2013. Esta es la mejor posición histórica que ha logrado De Valdés en un Europeo de piscina (ya sea corta o larga), lo que supone una nueva gesta en su carrera personal.

5️⃣🇪🇺 𝘐𝘕𝘊𝘙𝘌𝘐́𝘉𝘓𝘌 𝘔𝘈𝘙𝘐́𝘈 𝘋𝘌 𝘝𝘈𝘓𝘋𝘌́𝘚



⭐️ Marca increíble de María en su regreso a la competición en piscina con un 8:21.44 en el 800 libre



👏🏻 ¡Bravo, María! pic.twitter.com/XoM0eb5s57 — RFEN (@RFEN_Oficial) December 5, 2025

En lo que respecta a la carrera, la campeona fue la germana Gose, que rozó los 8 minutos (8:01.90), firmando un nuevo récord del campeonato), la plata fue para la italiana Quadarella (8:03.00) y el bronce, para la también alemana Maya Werner (8:14.41). a otra española en liza, la compañera de entrenamiento en Málaga, bajo las órdenes de Xavi Casademont, la ilicitana Ángela Martínez concluyó esta final en octava posición, con un tiempo de 8:27.00. Cabe recordar el mérito de ambas nadadoras, especialistas en aguas abiertas, que compaginan su disciplina con la piscina durante la temporada a modo de entrenamiento y aún así, también consiguen clasificarse para finales de este calibre.

No se acaba aquí el concurso europeo de María de Valdés. De hecho, este sábado, apenas sin descanso (a partir de las 10.00 horas), la malagueña volverá al agua para la disputa de las series clasificatorias del 1.500. Ella nadará en la segunda ronda y, al igual que sucedía con el 800, parte con la cuarta mejor marca de las competidoras, con un tiempo de 15:57.88, que también realizó en el último Nacional de Barcelona. En caso de acceder a la final, su principal objetivo, esta se disputará este domingo, a las 20:14 horas.