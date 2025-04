María de Valdés se pierde una de las citas clave del año

Marina Rivas Martes, 29 de abril 2025, 10:16 Comenta Compartir

Llega una de las citas más importantes del año para la delegación española de natación en aguas abiertas y será extraño no ver a una de las máximas exponentes del país tras la línea de salida. Ibiza acoge desde este viernes y hasta el domingo una de las paradas de la Copa del Mundo de este 2025, pero no una cualquiera, si no la que servirá también como Campeonato de España y lo más importante cara al equipo nacional, como prueba clasificatoria para el Mundial absoluto de Singapur, del 15 al 20 de julio y también para los Europeos absoluto (Stari Grad, del 28 al 31 de mayo) y júnior (Setúbal, del 19 al 21 de junio).

Es el evento por el que tanto llevan trabajando los nadadores del equipo español de aguas abiertas, dirigido desde Málaga por Xavi Casademont, y en el que lamentablemente, no estará presente la olímpica fuengiroleña y subcampeona mundial María de Valdés. Hace exactamente un mes, la laureada malagueña sufrió un duro percance durante una concentración en Brasil. «Estaba corriendo, quería frenar un poco y al ser en arena (en una competición en la playa), sentí que se me fue la rodilla hacia atrás, ahí mi cuerpo no pudo más y me caí, o más bien me tiré. Era algo que podía pasar, así que ya está», relata la nadadora, recordando aquel momento. Su diagnóstico fue el de fractura de la meseta tibial interna y edema óseo.

Desde aquel entonces, De Valdés no se ha separado de sus muletas y sigue ejercitándose a la sombra con el equipo de la Clínica malagueña Daniel Hurtado. Si algo caracteriza a la actual versión de la fuengiroleña es que, después de los duros reveses que le ha dado la vida en los últimos años (el quedarse a las puertas de los Juegos de Tokio, varias lesiones de hombro y lo más importante, el fallecimiento de su padre antes de los Juegos de París), esta lesión le ha parecido una minucia. Sobre todo, porque en un primer momento, se temía que fuese un diagnóstico mucho más complejo. «Ya voy mejor, todavía estoy con muletas, pero lo positivo es que podemos estar contentos porque a priori se temía que fuera el cruzado y hubiera tenido que operarme, pero al final no ha sido tan grave», asegura.

«Ha sido en un punto complicado de la temporada, pero esto puede pasarle a cualquiera; ya he pasado la peor parte»

Sí, se ha perdido una cita crucial que llevaba meses preparando, pero esto sólo es un pequeño bache en su camino, además teniendo en cuenta que nada tiene que ver la presión de un año postolímpico (mucho más tranquilo) con la de uno previo a unos Juegos, donde la exigencia es máxima.

Optimista

Por todo ello, De Valdés no puede hacer más que ser optimista: «Ha sido en un punto de la temporada complicado, sí, sobre todo por la importancia que tenía Ibiza, pero esto puede pasarle a cualquier deportista. Me llega a pasar esto el año pasado y no sé cómo hubiera respondido». Además, explica que ha recibido mucho apoyo y eso le ha dado un extra de serenidad para afrontar este momento: «Ya he pasado la peor parte y también Xavi me ha tranquilizado mucho y me ha hecho entender que hay objetivos aún a largo plazo, que no todo acaba aquí y que el año es muy largo. Además, también tengo la bala de las competiciones en piscina».

Y es que la nadadora, que eso sí, también se ha desplazado a Ibiza para apoyar a sus compañeros de selección (como la olímpica Ángela Martínez, que se entrena con ella en Málaga), ya se encuentra en el proceso final de su recuperación. En apenas un par de semanas podrían retirarle las muletas. Además, estas no han impedido que nade en este tiempo, aunque el dolor que le ha causado esta lesión ha sido más intenso que el de cualquier otra lesión previa. «He vuelto a entrenar en el agua, pero lo he hecho con la pierna inmovilizada con un aparato que me dieron en Brasil y después con vendas. Nadaba como podía, pero me ha servido para no perder la sensación en el agua». Lo más relevante es que no ha perdido ni la calma, ni la motivación. Incluso, cabe la posibilidad de que pueda conseguir un billete para el Europeo de finales de mayo. De no ser así, como relataba, se enfocará en las pruebas de fondo en piscina y continuará con el resto de pruebas de la Copa del Mundo de este 2025.