María Torres revalida su plata en los Juegos Mundiales

Puede decirse que vivió una de las competiciones más especiales de su vida. Una experiencia sobresaliente en lo personal y un torneo que rozó la ... perfección en lo deportivo. La malagueña María Torres se proclamó ayer subcampeona de los Juegos Mundiales de Chengdu (China), la competición multideportiva más relevante a nivel internacional para los deportes no olímpicos, aunque avalada por el COI. El jueves, la laureada karateca costasoleña, bicampeona mundial y número 1 del 'ranking', tuvo el honor de ser la abanderada de la delegación española, con 102 deportistas, en la ceremonia de inauguración de estos Juegos, y este sábado, al fin salió a escena.

Partía con gran motivación la malagueña, después de una gran temporada 2025 en la que ha revalidado su título de Grand Winner de la Premier League, lo que le valió para revalidar su liderato en la clasificación mundial. Además, anhelaba quitarse una espinita personal, la de alcanzar el oro en estos Juegos Mundiales, dado que en su primera tentativa, en Birmingham 2022, se llevó la plata. Sin embargo, finalmente, revalidó este subcampeonato la malagueña, eso sí, tras un concurso prácticamente impecable.

Ampliar SUR

Torres concluyó invicta la fase de grupos inicial al vencer en sus tres combates: por 3-1 ante la australiana Hannah Sullivan, por 4-1 ante la egipcia Menna Okila y por 1-1 a la alemana Johanna Kneer.

Revancha

En esta ocasión ganó por 'shenshu', un punto de ventaja que se utiliza para determinar al ganador en caso de empate. Sin apenas descanso, llegó la primera eliminatoria para María, nada menos que la semifinal, en la que se vería las caras con otras deportista de sobra conocida por ella, la kazaja Sofya Berultseva, nada menos que la número 2 del 'ranking' mundial. Y una vez más, la suerte sonrió a María, que ganó por 2-1, logrando el billete, por la puerta grande, a la finalísima de estos Juegos Mundiales.

Plena de moral y confianza y con un impecable estado de forma, la malagueña salió al tatami de la gran final y se topó de nuevo con su mayor escollo en estos últimos años, una rival a la que se había enfrentado apenas unas horas atrás. Hablamos de la campeona de Europa, la alemana Johanna Kneer. El destino quiso que ambas peleasen por el gran título, pero esta vez, por desgracia para la pupila de Eugenio Torres, fue la germana la que se llevó el gato al agua. Con un global de 3-0, Kneer, que ocupa el tercer puesto en el 'ranking' mundial, se llevó el oro. Pese a esto, esta nueva plata no hace más que refrendar el gran año de Torres.