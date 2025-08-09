Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kárate

María Torres revalida su plata en los Juegos Mundiales

La malagueña, abanderada del equipo español en China, cayó en la final ante la campeona de Europa Johanna Kneer

Marina Rivas

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:38

Puede decirse que vivió una de las competiciones más especiales de su vida. Una experiencia sobresaliente en lo personal y un torneo que rozó la ... perfección en lo deportivo. La malagueña María Torres se proclamó ayer subcampeona de los Juegos Mundiales de Chengdu (China), la competición multideportiva más relevante a nivel internacional para los deportes no olímpicos, aunque avalada por el COI. El jueves, la laureada karateca costasoleña, bicampeona mundial y número 1 del 'ranking', tuvo el honor de ser la abanderada de la delegación española, con 102 deportistas, en la ceremonia de inauguración de estos Juegos, y este sábado, al fin salió a escena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

