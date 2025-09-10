Mari Ángeles Dueñas, oro en el Europeo sub-18 y única malagueña en la élite

Ni en sus mejores sueños hubiera pensado en un mejor debut con la selección española. El combinado nacional sub-18 de waterpolo volvió a hacer ... historia el pasado fin de semana al coronarse campeón de Europa en Malta, después de imponerse a rivales de renombre como Hungría o Serbia, y tras una apoteósica final en la que venció a Grecia por un tanto (10-9). Una nueva hazaña para la cantera del waterpolo español de la que ha formado parte una malagueña: Mari Ángeles Dueñas.

Su apellido es sonado en el waterpolo provincial, porque Mari Ángeles es la menor de tres hermanas y todas han sido jugadoras. De hecho, tanto ella como Sara y Laura, las mayores, se forjaron en la cantera del Waterpolo Marbella y las tres apostaron por salir de casa hace ya unos años para seguir creciendo de la mano de otros equipos nacionales de mayor categoría. Sin embargo, con el paso del tiempo, sólo la pequeña de la casa ha apostado por seguir su sueño deportivo, y méritos como el que acaba de conseguir no hacen más que ver que todo ha valido la pena.

La malagueña se marchó de casa con 15 años tras el descenso de su equipo y la llamada del Sant Feliu, en la máxima categoría

Hace ya más de dos años desde que Mari Ángeles (entonces con 15 años, ahora con 17) se marchó de casa. «Justo aquel año, el Marbella descendió de categoría nacional y me llamaron varios clubes, uno de ellos el Sant Feliu. Era el que más me insistía, al que más futuro le veía. Me costó mucho tomar la decisión de irme, porque me iba a la otra punta de España sola, pero no me arrepiento. Mi familia me apoyó mucho», recuerda Dueñas, consciente de que hay trenes que quizá no pasen dos veces en la vida y sentía que quería progresar en la meca del waterpolo nacional: «Sabía que era el momento de irme, no sabía si tendría otra oportunidad, y estoy muy contenta».

Era un reto mayúsculo el pasar de una tercera categoría nacional a todo un División de Honor, la élite española. Al ser tan joven, comenzó aportando en los equipos juvenil y absoluto B, pero ese mismo año, dadas sus cualidades, fue ganando experiencia y contó con minutos en el primer equipo. En esta su tercera campaña, con 17 años, al fin pasará a ser exclusivamente del equipo de División de Honor, por lo que será la única malagueña compitiendo actualmente en la máxima categoría nacional del waterpolo.

Torneo perfecto

Y es que ha sido este mismo 2025 cuando España ha tocado a su puerta por primera vez. «Para mi ha sido una oportunidad muy grande porque ya desde pequeña tenía claro mis sueños. Quería ir a la selección. He trabajado mucho para esto y no podía parar de llorar cuando me convocaron para el Europeo», reconoce, emocionada. Su debut fue sencillamente perfecto. El combinado nacional no perdió un sólo partido: ganó a Israel (24-5), Grecia (13-9) y Croacia (25-8) en la fase de grupos; a Serbia (19-4), en cuartos de final; a Hungría (18-14,) en semifinales, y a Grecia (10-9) en la final. «Ha sido la mejor experiencia de mi vida, un sueño, sigo sin creérmelo. Sólo podía sentir felicidad plena cuando ganamos», valora la malagueña, que además anotó doce goles durante el campeonato.

Ahora disfruta de una única semana de descanso tras un verano intenso de preparación y un campeonato inolvidable. En sólo unos días volverá a Barcelona para comenzar la pretemporada junto al Sant Feliu, motivada e ilusionada.

Cabe destacar que en este Europeo sub-18 también hubo otra representante de la provincia en la selección, en este caso, en el 'staff'. Se trata de la entrenadora y coordinadora técnica del Waterpolo Málaga Sara Fernández. Aunque manchega de origen, lleva ligada a este club costasoleño desde el año 2020, impulsando el waterpolo femenino de la provincia desde entonces. Este torneo, en la pequeña Malta, ha sido también su debut, en su caso, ejerciendo como segunda entrenadora, lo que para ella ha supuesto una recompensa a su labor técnica y sin duda, una experiencia ilusionante.