Marbella, capital mundial de 'Medio Ironman' este fin de semana

Marbella ya se ha acicalado para acoger el Campeonato del Mundo de Ironman 70.3, una señalada cita en el calendario del triatlón internacional. Más ... de 6.300 deportistas se congregarán este fin de semana en las aguas y las calles de Marbella, Ojén, Monda y Coín con motivo de la prueba, que constará de tres partes: 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de carrera a pie. Esta categoría, la 70.3, es también conocida como 'Medio Ironman', pues es la mitad de distancia, en cada una de las modalidades, que el tipo Ironman.

El retrato social de la prueba, como viene siendo habitual en los últimos tiempos con todo lo que huela y tenga que ver con la Costa del Sol, será de lo más cosmopolita. Los más de 6.000 triatletas inscritos son de más de un centenar de países distintos de todo el globo. Estados Unidos, con casi 1.500 deportistas, lidera el 'ranking' de extranjeros, seguido de Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Brasil y Australia. Además, desglosando a cada uno de los grupos, competirán más de 2.600 mujeres y más de 3.600 hombres. El sábado competirán ellas y el domingo será el turno de ellos. Como era de esperar, la prueba provocará importantes cambios, cortes y modificaciones en el tráfico de la ciudad durante todo el fin de semana.

La travesía a nado, la primera de las tres partes del triatlón, será en la playa de Levante de Puerto Banús. La prueba continuará con el tramo de ciclismo, que comenzará en la Milla de oro antes de girar hacia el interior por la A-355, donde comienza la ascensión a Ojén, para posteriormente bajar hasta Monda, Coín y de regreso a Puerto Banús. La carrera a pie transcurrirá por el Paseo Marítimo de Marbella, seguirá hacia el interior, serpenteando, y bajará hasta Puerto Banús. Será de dos vueltas, hasta completar los 21,1 kilómetros de trazado.

Josele

Los favoritos

En la categoría profesional, varios son los nombres que están en las quinielas para hacerse con el oro. Entre ellos, en la categoría masculina, los noruegos Kristian Blummenfelt (campeón mundial de Ironman en 2021 y olímpico en Tokio), Gustav Iden (ganador en Kona 2022) y Casper Stornes (campeón mundial de Ironman en Niza, este año), el australiano Max Neumann, el danés Magnus Ditlev, el belga Marten van Riel y el neozelandés Hayden Wilde. Entre las féminas destacan los nombres de las alemanas Lisa Tertsch y Laura Philipp, la australiana Ashleigh Gentle, las británica Kat Matthews, Kare Waugh y Lucy Charles-Barclay y la suiza Daniel Ryf. Entre los nacionales destacan Javier Mérida, Reyes Estévez y Marta Sánchez.

Ya se conocen, también, los horarios de la competición. Las primeras en salir a nadar serán las profesionales (a las 7.50 horas del sábado), seguidas de las paratriatletas (a las 7.52) y de los grupos de edad (a las 8.00). Los horarios serán los mismos, aunque el domingo, para los hombres. El tiempo medio que los triatletas tardan en completar un 'Medio Ironman' es de entre 4 y 8 horas, según el nivel del deportista.