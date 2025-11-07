Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El desfile de presentación de la prueba, este miércoles. Josele
Triatlón

Marbella, capital mundial de 'Medio Ironman' este fin de semana

Más de 2.500 mujeres competirán el sábado y 3.600 hombres lo harán el domingo, en las categorías absolutas y por grupos de edad

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

Marbella ya se ha acicalado para acoger el Campeonato del Mundo de Ironman 70.3, una señalada cita en el calendario del triatlón internacional. Más ... de 6.300 deportistas se congregarán este fin de semana en las aguas y las calles de Marbella, Ojén, Monda y Coín con motivo de la prueba, que constará de tres partes: 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de carrera a pie. Esta categoría, la 70.3, es también conocida como 'Medio Ironman', pues es la mitad de distancia, en cada una de las modalidades, que el tipo Ironman.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  6. 6

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  7. 7 Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga
  8. 8 Plaza de la Constitución años sesenta, cambio de imagen
  9. 9 Tirotean a un hombre y la Policía lo encuentra en Marbella con una bala en la rodilla
  10. 10 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella, capital mundial de 'Medio Ironman' este fin de semana

Marbella, capital mundial de &#039;Medio Ironman&#039; este fin de semana