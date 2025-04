Tres malagueños comienzan con victoria en el cuadro del Premier Padel de Bruselas

Marina Rivas Martes, 22 de abril 2025, 21:03 Comenta Compartir

Sin pausa tras el Major de Doha, llega el P2 de Bruselas de Premier Padel. Un torneo marcado por varios cambios de parejas, y entre ... ellas, la del alhaurino Álex Ruiz, que no continuará su proyecto junto al argentino Álex Chozas, con el que inició la temporada. Eso sí, el compañero con el que comenzará este miércoles el cuadro en Bruselas no será su pareja fija, si no temporal. Ruiz formará dupla de manera excepcional con el exnúmero uno mundial Juan Lebrón (por la baja de Stupaczuk) y debutarán ante Ayats-García. De igual forma, este miércoles saldrán a la palestra Momo González y Jon Sanz, ante Hernández-Jofre.

Ambos buscarán el pase a los octavos de final, el mismo que ya consiguieron este martes, en dieciseisavos, hasta tres jugadores malagueños. Por un lado, Jairo Bautista y Fran Guerrero, que comenzaron el cuadro ganando a Ruiz-Santigosa por 7-6 y 6-2. En el duelo anterior, también consiguió el triunfo el joven malagueño Guille Collado, junto a su nuevo compañero, el experimentado José Antonio García, más conocido como 'Diestro'. En su debut, se impusieron por 6-4, 0-6 y 6-4 a Goenaga-Zapata. En la ronda de octavos, de ganar hoy Álex Ruiz y Lebrón, podrían verse las caras entre ellos. Por su parte, en el cuadro femenino, la única malagueña en liza esta vez será Bea González, semifinalista en Doha junto a Claudia Fernández. Al partir como la pareja número 3 del 'ranking', comenzarán directamente su concurso en los octavos de final. Aquí, esperan rivales al igual que la dupla malagueña Bautista y Guerrero.

Temas

Pádel

Bruselas

Málaga