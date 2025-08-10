Fin de fiesta en la Liga de jábegas

La última cita de la XIII Liga Provincial de Barcas de Jábega, el Gran Premio Torre del Mar, adquirió un significado especial al acoger el ... acto de coronación de los campeones provinciales. La jornada se vivió como una auténtica fiesta del remo tradicional, con un ambiente excepcional en la playa del Varadero, abarrotada de público, y unas condiciones de mar en calma que acompañaron durante toda la competición.

La prueba, organizada por el Club de Remo Faro de Torre del Mar con el apoyo de la Asociación del Remo Tradicional (ART) y la Diputación de Málaga, así como de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, ofreció un espectáculo deportivo de alto nivel.

En absoluto masculino, La Cala A ya tenía el título asegurado, siendo la victoria de la etapa para sus compañeros de La Cala B, con La Cala A en segundo lugar. Torre del Mar completó el podio tras una llegada muy ajustada con Pedregalejo. Así, la clasificación final del campeonato quedó con La Cala A como campeona provincial, seguida de Pedregalejo y Torre del Mar.

En absoluto femenino, La Cala del Moral volvió a imponerse. Pedregalejo, que ya era campeón provincial, fue segundo, y Torre del Mar completó el podio de la jornada, subiendo por primera vez al cajón esta temporada. El título provincial quedó en manos de Pedregalejo, seguido de La Cala del Moral y Remo Rincón.

Ampliar Las jábegas, dispuestas en la orilla en Torre del Mar. FABIO JIMÉNEZ

En veteranos masculino el equipo anfitrión llegaba como líder destacado y sólo necesitaba puntuar para asegurarse el título provincial. Sin embargo, los torreños no se conformaron con especular y se impusieron con autoridad, aventajando en siete segundos a La Araña B, segunda clasificada en la etapa. La sorpresa estuvo en el tercer puesto, que fue para La Carihuela, estrenando podio esta temporada en una de las categorías más igualadas. En la clasificación general, el título provincial fue para Torre del Mar, con La Araña A en la segunda posición y Pedregalejo completando el podio.

En veteranas femenino, La Cala A afrontaba la regata con una ventaja de cuatro puntos en la general, lo que le permitía proclamarse campeona incluso quedando fuera del podio. Finalmente, la victoria de etapa fue para Pedregalejo A, seguida de Remo Rincón A y La Carihuela A, en una llegada muy ajustada. En la general, La Cala A se llevó el campeonato por delante de Remo Rincón A y La Carihuela A.

En cadetes, Torre del Mar siguió el ejemplo de sus veteranos: necesitaba puntuar para ser campeón, pero no cedió nada en casa y ganó con holgura. Segunda fue La Cala B y tercera, La Cala A. En el campeonato provincial, el título fue para Torre del Mar, seguido de La Cala A y La Cala B.

Ampliar Una de las jábegas ganadoras. FABIO JIMÉNEZ

En juvenil masculino, La Cala del Moral ya era campeona antes de la prueba, pero aun así venció con un margen de tres segundos sobre Torre del Mar, que fue segundo y superó a Pedregalejo, tercero. Esta clasificación también alteró la general, ya que Torre del Mar escaló a la segunda plaza del campeonato, relegando a Pedregalejo al tercer puesto.

En juvenil femenino, la historia fue similar: Torre del Mar llegaba como campeón y, con la motivación de competir en casa, firmó otra victoria, esta vez con casi 20 segundos de ventaja sobre La Carihuela, segunda, y Pedregalejo, tercero. Una mención especial para Torre del Mar y es que los torreños completaron una temporada perfecta dos categorías, y es que sus tripulaciones cadete y juvenil femenino fueron las únicas en la liga en ganar las nueve etapas disputadas de forma invicta.

La entrega de premios reconoció tanto a los ganadores de la etapa local como a los campeones provinciales. Además, se otorgó el galardón al mejor cartel de la temporada, que recayó en Torre del Mar, y se estrenó la distinción al mejor club de la competición según el 'ranking' general de puntuaciones, que viajó hasta tierras caleñas para el Club de Remo La Cala del Moral.