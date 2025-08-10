Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los preparativos en la salida. FABIO JIMÉNEZ

Fin de fiesta en la Liga de jábegas

El Club de Remo Faro de Torre del Mar y el Club de Remo La Cala del Moral logran la triple corona provincial, mientras que el Club de Remo Pedregalejo se impuso en absoluto femenino

SUR

Málaga

Domingo, 10 de agosto 2025, 16:59

La última cita de la XIII Liga Provincial de Barcas de Jábega, el Gran Premio Torre del Mar, adquirió un significado especial al acoger el ... acto de coronación de los campeones provinciales. La jornada se vivió como una auténtica fiesta del remo tradicional, con un ambiente excepcional en la playa del Varadero, abarrotada de público, y unas condiciones de mar en calma que acompañaron durante toda la competición.

