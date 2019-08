World Padel Tour Ellas lideran las apuestas locales para el Open de Mijas González, en el Club de Pádel Miraflores de El Palo, donde se entrena. Llegan en séptimo y sexto lugar del 'ranking 'mundial con sus respectivas parejas, y ambas firmarían que hubiera un duelo malagueño en la final. Bea González y Carolina Navarro, a por sus primeras semifinales de la temporada MARINA RIVAS MÁLAGA Lunes, 5 agosto 2019, 00:28

Están en dos momentos muy diferentes de sus carreras pero, sin darse cuenta, nunca habían llegado a una misma cita en puntos tan similares. A pesar del buen escuadrón malagueño que competirá esta semana en el Cervezas Victoria Mijas Open, la segunda parada del año en la provincia del World Padel Tour, sin duda hay que destacar que las mejores bazas locales son ellas, las mujeres. Y en concreto la más veterana y la benjamina de las costasoleñas.

Manteniendo la séptima plaza del 'ranking' por parejas, la misma posición con la que cerró el pasado año, llega Bea González, que cumplirá este año la mayoría de edad. Juega junto a Cata Tenorio, de 43 años, y no es una temporada cualquiera para la joven malagueña, que todavía no se acostumbra a que la tilden como la revelación. «Yo no me veo así, sólo voy poco a poco intentando mejorar. Ni mis amigos ni yo nos terminamos de acostumbrar todavía a que me digan esas cosas desde las retransmisiones, por ejemplo», asegura. González ha compaginado esta campaña, que sobrepasará su ecuador en Mijas, con su último año de instituto y la selectividad.

Pareja Cata Tenorio (argentina). Puesto en el 'ranking' decimocuarta a nivel individual y séptima por parejas. Mejor posición durante la temporada Seis veces en cuartos de final. Partidos ganados esta campaña Catorce de veintidós, con un ratio de 63,64 % de efectividad. Pareja Ceci Reiter (argentina). Puesto en el 'ranking' duodécima a nivel individual y sexta por parejas. Mejor posición en la campaña Seis veces en cuartos de final. Partidos ganados en esta temporada Trece de veintiuno, con un ratio de 61,9 % de efectividad.

Ya con todo en orden por los buenos resultados y después de tres semanas de parón tras el Open de Valencia, preparara las maletas para partir el mes que viene a su nueva residencia: Madrid. «Creo que me vendrá bien para madurar a nivel personal, porque es la primera vez que me voy de casa, y también a nivel deportivo para crecer, porque todos los jugadores al final se concentran allí», asegura la joven deportista. Al menos en el caso de los palistas malagueños, eso es cierto: Álex Ruiz, Mari Carmen Villalba, Ernesto Moreno y Carolina Navarro residen o han residido en la capital de España.

Mientras estudia Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, siguiendo los pasos de Navarro, buscará seguir creciendo, porque González asegura que todavía no lo ha dado todo. «No creo estar en mi mejor momento, me queda muchísimo para que llegue. Creo que me falta experiencia, mucho rodaje», explica. Y sigue: «Creo que este año teníamos las expectativas muy altas, porque el pasado fue muy bueno y mantenerse cuesta bastante. El año pasado hicimos tres semifinales, este año no hemos hecho ninguna pero también es verdad que estamos haciendo en todos los torneos cuartos de final».

Más regularidad y una oportunidad de oro en Mijas para intentar dar un paso más esta campaña, su objetivo cara a esta cita malagueña. Soñando en grande, sobre su ejemplo y paisana, comenta: «Carolina siempre ha sido una referente para mí, no me gustaría cruzarme con ella, porque es increíble cómo se mantiene arriba después de tantos años en la élite, pero sí que firmo una final malagueña contra ella». Si existiera un acuerdo formal para ello, Navarro también extendería su rúbrica. Si hubiese un acuerdo formal, Navarro también extendería su rúbrica: «Si nos enfrentáramos sería en la final y eso estaría genial, ¿qué mejor que un duelo así en casa? Pero de momento sólo quiero pensar en el primer partido», asegura.

Reinventarse

Crecen las exigencias por año en el World Padel Tour y la palista malagueña más laureada de la historia lo sabe de sobra, por eso, burlando a su retirada, cada temporada busca reinventarse para mantenerse en lo más alto. «Cada año es más difícil, las jovencitas lo están poniendo muy difícil, vienen muy fuertes físicamente y el pádel femenino está creciendo muchísimo, los partidos son muy duros desde la primera ronda», comienza. Aunque en este deporte, la técnica adquirida con los años aporta mucho. Por ello, por lo que más mira la malagueña es por el plano físico. «Lo que implica la edad es que nos tenemos que cuidar un poco más, yo he bajado ocho kilos. Pretendía bajar sólo dos mejorando la alimentación, pero empecé a perder y eso me ha ayudado a mejorar la movilidad en la pista y llego con muchas ganas», explica.

Su familia no pudo estar presente en la grada en la primera cita del año, en Marbella, pero esta vez no faltará y será un toque de energía extra para Navarro, que al igual que González, buscará repetir los cuartos en los que lleva sumida toda la campaña o, a ser posible, meterse en las primeras semifinales del curso. «Tengo 43 años y me siento competitiva, no puedo pedir más. Siempre he dicho que dos o tres años más y ya me retiraba, pero mi cuerpo me está sorprendiendo y mientras siga bien física y mentalmente, voy a seguir», asegura.

Todavía tiene margen de sobra para seguir siendo el espejo de González, sobre la que valora: «Tiene un gran desparpajo, es una niña madura en pista, plantándole cara a todas las parejas... Lo tiene todo para llegar al número uno», dice de su paisana.