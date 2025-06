La jugadora de pádel malagueña Carmen Castillón, hospitalizada tras sufrir un tromboembolismo pulmonar

Tras cinco meses de intensa competición, viajando sin descanso entre ciudades y países de todo el mundo, su cuerpo ha dicho 'basta', aunque de una ... manera bastante atípica. La malagueña Carmen Castillón, de 23 años, una de las grandes perlas de la cantera del pádel malagueño y actual número 83 del 'ranking' mundial, ha sido hospitalizada por un tromboembolismo pulmonar.

En una emotiva carta publicada en sus redes sociales, la jugadora se excusaba por su ausencia en el Italy Major de Premier Padel que se disputa estos días en el icónico Foro Itálico. Y comenzaba: «Compitiendo en Rumanía, desde el jueves tenía mucho dolor en las costillas, pecho... Y mucha dificultad para respirar. Me han encontrado trombos en los pulmones que me provocaban pequeños infartos pulmonares que podían ser por diversas causas; entre ellas, los viajes en avión a los torneos».

Esta misma enfermedad fue la que, hace sólo unos días hacía noticia el exfutbolista Fernando Morientes, que fue hospitalizado a mediados de abril por una embolia pulmonar a causa de sus numerosos viajes en avión.

Castillón, en su comunicado, continuaba reatando su calvario: «Es increíble que a pesar de los dolores que tenía, me metí a luchar, compitiendo, tirándome de cabeza a por cada bola y llegando hasta semifinales perdiendo ahí en un tercer set. Es increíble cómo nos adaptamos al dolor en competición. Luché ante todo pero mi cuerpo me ha paralizado en seco». Finaliza transmitiendo su dolor por no competir en los próximos torneos, pero como ella misma reza, la salud siempre será lo primero.