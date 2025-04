José María Olazabal, vicecapitán del equipo europeo de la Ryder Cup

El capitán europeo Luke Donald ha nombrado a José María Olazabal (59) como su tercer vicecapitán para la Ryder Cup 2025 que se jugará en ... Bethpage Black en Nueva York del 26 al 28 de septiembre de 2025. Olazabal vuelve al cargo tras haber sido también uno de los cinco vicecapitanes de Donald en 2023, cuando el Equipo de Europa derrotó a Estados Unidos 16½-11½ en el Marco Simone Golf & Country Club de Italia.

El jugador vasco fue el último capitán que llevó al Equipo Europa a la victoria en suelo estadounidense, supervisando la remontada europea más famosa de todos los tiempos en Medinah en 2012.

Como jugador, representó a Europa en la Ryder Cup en siete ocasiones entre 1987 y 2006, formando la pareja más emblemática de la historia de la competición bienal con su compatriota Seve Ballesteros.

Experto como jugador y capitán

La Ryder Cup de este año será la quinta ocasión en la que Olazabal ejerza de vicecapitán, tras haber desempeñado el papel en 2008, 2010 y 2014, así como en Roma hace dos años. Se une al danés Thomas Bjørn y al italiano Edoardo Molinari en el equipo de Donald.

Olazabal ha declarado que «es una noticia maravillosa. Cuando Luke se me acercó y me preguntó por la posibilidad de volver a ser vicecapitán, tengo que ser sincero, me lo pensé durante un tiempo porque, ya sabes, estando en Nueva York, no va a ser fácil. Pero la Ryder Cup está muy cerca de mi corazón. Tengo recuerdos maravillosos de este evento, así que dije que sí».

«Creo que Luke hizo un trabajo maravilloso en Roma y creo que también lo hará muy bien esta vez. Se ocupó absolutamente de todos los detalles: jugadores, caddies, familias. Fue maravilloso ver algunas de las líneas que se le ocurrieron y las imágenes de campeones anteriores. También fue estupendo verle trabajar como lo hizo durante la semana, estando tan cerca de los jugadores. Fue fantástico formar parte de ese equipo de la Ryder Cup», ha destacado el golfista.

Olazabal que ha recordado que «es muy difícil ganar fuera de casa en Estados Unidos. En Nueva York, sabemos que las multitudes van a ser muy ruidosas y que el campo de golf estará dispuesto a favor del equipo estadounidense; también tendremos que lidiar con eso. Creo que no hay mayor reto para un golfista que enfrentarse a una Ryder Cup fuera de casa».

«Encantado de dar la bienvenida a José María»

Por su parte, el capitán, Donald, ha declarado que «estoy encantado de dar de nuevo la bienvenida a José María al puesto de vicecapitán. Es sinónimo del golf europeo, de la Ryder Cup y de todo lo que representa. Así que tenerle de vuelta como parte de mi equipo es increíblemente positivo para nosotros».

«Sangra azul y oro como nadie. Su pasión por la Ryder Cup es insuperable. Es una inspiración para muchos jugadores, lo que marcó la diferencia en Roma».

«También es muy importante para nosotros saber que tenemos de nuestro lado al último capitán que ha ganado en suelo extranjero. Yo formé parte de aquel equipo como jugador y fui testigo de su actitud de no rendirse nunca y de la inspiración que recibió de Seve aquella semana. Puede que haya momentos difíciles en Nueva York en los que todos necesitemos esa experiencia, esa pasión y esa mentalidad».

Olazabal jugó 31 partidos en sus siete apariciones en la Ryder Cup como jugador, ganando 18 de ellos y sumando 20½ puntos en total para el Equipo de Europa. Su asociación con el gran Seve Ballesteros es la más exitosa de la historia de la Ryder Cup, ya que el dúo español aportó 12 puntos en sus 15 partidos juntos.

Individualmente, Olazabal ha ganado 33 torneos profesionales en todo el mundo en una brillante carrera, incluyendo 23 victorias en el Circuito Europeo de 1986 a 2005.

Ha ganado en dos ocasiones el Torneo de Maestros, alzándose con la Chaqueta Verde en el Augusta National en 1994 y 1999, y fue incluido en el Salón de la Fama del Golf Mundial en 2009.