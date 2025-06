Jeremy Trevithick, un malagueño multicultural que brilla en la élite del rugby Seven

Hace justo un mes, la selección española de rugby Seven, la modalidad olímpica de este deporte, hizo historia. Y es que nunca antes había llegado ... tan alto en las Series Mundiales, además tras firmar la mejor temporada de siempre. 'Los Leones', como se conoce popularmente al equipo nacional de Seven, se proclamaron subcampeones de las Series Mundiales en la final de la cita, en Los Ángeles. Un verdadero hito para un combinado que hasta el año pasado pasaba desapercibido a nivel internacional y que, en este 2025, ha plantado cara e incluso ganado, a algunos de los grandes nombres de todo el planeta, como Sudáfrica, Argentina, Fiyi e incluso, a los míticos All Blacks de Nueva Zelanda.

Y de esta gesta, que ya figura en los libros de historia de nuestro rugby, fue parte un malagueño… Eso sí, muy multicultural. En el DNI de Jeremy Trevithick se señala que su lugar de nacimiento fue Beirut, sin embargo, su acento 'boquerón' indica todo lo contrario. «Mi madre es del Líbano y mi padre de Inglaterra. Él se fue al Líbano a trabajar cuando era joven y ahí conoció a mi madre. Yo nací allí y me mudé a España cuando tenía tres años. La cosa está mejorando pero allí había bastante conflicto político. Cuando llegamos del Líbano nos mudamos a Marbella y después a Estepona», relata el jugador, con una característica sonrisa que refleja su personalidad extrovertida. Su madre, traductora y su padre, trabajador del sector turístico, crearon aquí una inmobiliaria llamada Terrasur, enfocada en propiedades de lujo en la Costa del Sol. Él, por su parte, además de ser profesional del rugby, también estudia Administración de Empresas.

Su gen deportivo no le llega directamente de sus padres, sino de su abuelo, un gran apasionado del rugby en Reino Unido, jugador 'amateur' y árbitro que llegó a ejercer en partidos internacionales. Según Jeremy, le encantaba contar la anécdota del día que arbitró a los All Blacks. «Mi abuelo siempre quería que mi padre fuese profesional, pero no lo consiguió, creo que estaría bastante contento de que yo siguiera su camino». Lo que sí ha heredado de su madre es su facilidad para los idiomas, de hecho, es trilingüe: español, inglés y francés. Su madre también habla árabe pero consideraron que, al vivir en Europa, el francés le resultaría muy útil a Jeremy. Y no se equivocaron, porque años después, acabaría jugando en Francia.

M. RIVAS / SUR

Desde muy pequeño, el esteponero siempre sintió predilección por los deportes de contacto, y fue a raíz de ver a los jugadores del Rugby Marbella entrenar, camino del colegio, cuando decidió probar. Fue amor a primera vista. «Me enamoré al primer día, por el deporte y por el ambiente que había y los valores que transmitía», recuerda. Se forjó en el club marbellí hasta los 18 años, una prolífica etapa en la que ya captó la atención de la selección española en categorías inferiores, con la que consiguió nada menos que dos títulos de campeón de Europa, sub-18 y sub-20... Eso sí, en rugby 15, que aunque no es la rama olímpica es la más tradicional de este deporte. «He jugado al rugby 15 toda mi vida, incluso me fui a Francia y a Valladolid para jugar en 15. Pero en mi segundo año en Francia me llamaron para formar equipo con la selección de rugby Seven cara a los Juegos Olímpicos. Me llamaron al principio para la pretemporada, pero me arriesgué, no busqué equipo ese año y me volqué en eso. Por suerte, les gusté y ya me contrataron». Un dato curioso de los profesionales del rugby Seven es que, los jugadores del equipo español no compiten a su vez con otros clubes, trabajan en una concentración permanente con España y son contratados como profesionales por la federación. Para Trevithick es una bendición, porque la concentración permanente de Los Leones del Seven se sitúa en el Rincón de la Victoria desde hace dos años, por lo que tiene a su familia cerca.

Mentalidad ganadora

Cara a los Juegos Olímpicos de París, España no logró clasificarse, pero dado el éxito de su subcampeonato mundial, la selección ha dado un paso al frente en cuanto a físico, proyección, y sobre todo, mentalidad, algo que destaca el malagueño. En relación a los resultados de esta campaña en las Series Mundiales, valora: «Llegamos a Dubai e hicimos ya el mejor puesto de la historia para España. La semana después, hicimos un cuarto puesto; luego, un tercero, y luego llegó el subcampeonato en Los Ángeles. Ha sido muy difícil de creer, estamos asimilándolo porque no era lo normal. Viéndolo desde fuera, parece que tantas horas de trabajo y disciplina han dado sus frutos. Podemos ser de los equipos que más entrenan». Y añade: «Creo que la clave ha sido la mentalidad ganadora, el año pasado quizá nos faltó confianza y creo que a araíz del puesto de Dubai pasamos de pensar en no perder a pensar en ganar».

Forjado en el Rugby Marbella, sueña con acudir a Los Ángeles 2028 con el equipo de Seven y al Mundial con el de 15

A pesar de los éxitos en el Seven, Jeremy tiene una cuenta pendiente con la selección de 15, y es que sueña con poder ir al Mundial con ésta. Asegura que, al no pisarse los calendarios, sería compatible con perseguir el sueño olímpico con el Seven. Eso sí, su primer reto ahora serán los Europeos de Seven, en Croacia y Alemania, a partir del lunes 9.