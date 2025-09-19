Ilusiones renovadas para el Heredia 21

El Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda se ha armado para afrontar una campaña ilusionante, la que más desde que el club regresara a la capital ... y adoptara la nueva denominación. Tras una campaña de adaptación a su nueva realidad, en la que superaron con creces todas las dificultades que se encontraron en el camino, ponen el foco ahora en una campaña llena de retos deportivos, bañados de tranquilidad institucional, gracias al desembarco de Heredia 21, el nuevo proyecto de Manu Heredia, que dota al club de otra dimensión económica y financiera cara al futuro más cercano.

«Nos han vuelto a ilusionar. Estábamos un poco apagados y Manu Heredia nos ha dado otra ilusión. Eso es fundamental para afrontar cualquier proyecto. Este año percibo aire fresco», expresa el entrenador, Tete, en una conversación con este periódico. El camino de la verdad comienza este domingo (13.00 horas) en Carranque, ante el Gasifred Atlético ibicenco.

El verano, en lo que al diseño y confección de la plantilla se refiere, ha sido ajetreado. Muy movido. Así lo afirma el técnico. La renuncia de la plaza en Primera del Betis abrió la puerta, por un momento, a que fuera el equipo malagueño el que ocupara esa plaza en la élite por su condición de finalista y subcampeón de los 'play-off' de ascenso, aunque finalmente se decidió que fuera el Alzira, segundo clasificado, el que promocionara en los despachos. Así, la confección del equipo estuvo, temporalmente, muy condicionada por este veredicto. «En el momento en el que nos confirmaron que teníamos que seguir en Segunda, nos pusimos manos a la obra e intentamos hacer una plantilla lo más competitiva posible», dijo el técnico.

Cinco salidas y seis refuerzos

La plantilla, pese a los cambios, mantiene una parte importante del bloque del pasado curso. En total se contabilizan cinco salidas, algunas de ellas de mucho peso histórico y emocional, como las de Óscar, que se retira, y la de Burrito, que ha decidido, al menos por este año, no jugar. También salieron el portero Mario Almagro, Nico Rosental y Yunii. Por otro lado, se ha barrido el mercado en busca de refuerzos que palien estas salidas, e incluso las mejoren. En total han llegado seis fichajes a Carranque: Rafa López (Real Betis), Diego Tosinas (Malacitano), Fernando (Valdepeñas), Pablo Guti (Real Betis), Álvaro Ruano (Albacete FS) y Nando Torres (AD Sala 10), que regresa a casa.

La dirección del equipo malagueño ha aprovechado la desaparición del Betis para 'pescar' en una de las mejores plantillas de Segunda el pasado curso. Fernando, ex de El Pozo e internacional, estará fuera de servicio en estas primeras jornadas por una lesión de rodilla, aunque Tete confía en que no tarde en regresar a las canchas.

En el cuerpo técnico hablan de una plantilla «más compensada» que el pasado curso y recalca el sentimiento de pertenencia y la sangre malagueña que tiene el equipo que abandera a la capital en el fútbol-sala masculino. La plantilla, contando a los canteranos que están inmersos en la dinámica del primer equipo, la forman doce jugadores nacidos en la provincia, tres cordobeses, dos granadinos y un madrileño que lleva más de un lustro defendiendo los colores del equipo. «Alvarito es ya prácticamente de aquí», dijo.

La pretemporada, que ha durado cuatro semanas, ha ido de menos a más. La actitud de los jugadores ha sido inmejorable, según el técnico, y se ha saldado de forma inmaculada en lo que a resultados respecto, a sabiendas de que a la hora de la verdad «eso no vale para nada». El objetivo no es otro que mejorar lo logrado la pasada campaña, en la que fueron finalistas de los 'play-off' de ascenso, lo que significaría regresar a Primera. Tete, sabedor de que la dificultad va 'in crescendo' de año en año, es de los que piensan que siempre hay que dar un paso más. «Hay que soñar con lo máximo. Si podemos quedar primeros, genial, y si podemos quedar segundos, mejor que terceros», expresa y ambiciona.