Tete, dirigiendo un partido de pretemporada. José Campos
Fútbol-sala

Ilusiones renovadas para el Heredia 21

El equipo malagueño comienza este domingo una nueva temporada en Segunda más adaptado a su nueva realidad y con la ambición de mejorar lo logrado el pasado curso

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:58

El Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda se ha armado para afrontar una campaña ilusionante, la que más desde que el club regresara a la capital ... y adoptara la nueva denominación. Tras una campaña de adaptación a su nueva realidad, en la que superaron con creces todas las dificultades que se encontraron en el camino, ponen el foco ahora en una campaña llena de retos deportivos, bañados de tranquilidad institucional, gracias al desembarco de Heredia 21, el nuevo proyecto de Manu Heredia, que dota al club de otra dimensión económica y financiera cara al futuro más cercano.

