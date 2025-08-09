Ilia Topuria llega a Starlite de la mano de WOW con un evento de MMA de primer nivel

La promotora española de veladas de artes marciales mixtas Way of the Warrior (WOW) e Ilia Topuria aterrizarán hoy en Málaga. El doble campeón de ... la UFC esta vez, eso sí, no lo hará dentro del 'ring'. Lo hará desde el palco, como promotor. El hispano-georgiano se asocia ahora con la promotora para traer a la cantera de Nagüeles, en Marbella, la sede del festival Starlite, este evento. Será una velada con ocho combates, algunos de mucho nivel. Será el evento número 21, entre los numerados, de todos los que ha acometido WOW.

El combate estelar estará protagonizado por el canario Zebenzui Ruiz (12-3) y el galés Scott Pedersen (6-3-1). El español, al que apodan 'El Niño Roca', que tiene contrato vigente con la Professional Fighters League (PFL), llega con una racha vigente de cinco victorias consecutivas. No podrá volver a pelear en la liga con la que tiene contrato hasta septiembre tras acatar una sanción de seis meses por un positivo sustancias prohibida, aunque ha obtenido permiso para disputar esta velada con la promotora WOW.

El combate coestelar tendrá en liza al UFC galés Brett Johns (20-5), con un balance de 5-2 en la mejor liga del mundo de artes marciales mixtas, y al georgiano Levan Kirtadze (13-5).

Más allá, la velada contará con talento local. Las luchadoras Chanel Forster, malagueña de origen británico, y la marbellí Jleana Valentino 'Nikita' pelearán contra Lara Botto y Palmqvist, en amateur y profesional, respectivamente. De los masculinos estará el luchador torremolinense amateur Vinzenzo Bussolotti.

Tras el desembarco del evento que Conor McGregor el pasado octubre de la mano de la Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), otra estrella de las artes marciales mixtas aterriza en la Costa del Sol para brindar al público malagueño, local y extranjero, otra noche de deporte contacto y combate de primerísimo nivel, avalado por su carisma y su tirón mediático. Para WOW será el primer evento de muchos que se lleven a cabo en la provincia de Málaga,