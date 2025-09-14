Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, el nuevo nombre del equipo de fútbol-sala

La unión del club Ciudad Redonda con Manu Heredia se sigue afianzando y reforzando para disfrutar de una etapa emocionante e ilusionante a partir de ... esta temporada 2025/2026 en Segunda División que, precisamente, comenzará el domingo 21 de septiembre (13h) con la visita del Atlético Gasifred FS al Pabellón José Luis Pérez Canca (Carranque). La última novedad es el cambio del naming del equipo a Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS. De esta forma le damos una mayor visibilidad a la marca del patrocinador principal que tanto está apostando por el crecimiento y profesionalidad de la entidad.

El propio Manu Heredia ha sido el encargado de explicar este cambio: «Llevamos todo el verano trabajando y, en un principio, para este tramo de pretemporada que queríamos que los cimientos fueran firmes y estamos muy contentos por cómo ha ido el equipo y es todo muy ilusionante. Ahora es una nueva fase en la que quería dar un pasito más, quería apoyar con el tema del 'naming' y es hacerlo con Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS».

Una noticia importante que para el propio protagonista supone un avance importante en su implicación con el club: «Un antes y un después. Para mí es algo muy ilusionante porque, al final, es vincularme más con mi empresa y mi legado. En un futuro, para las próximas temporadas, me gustaría hacer el cambio con una fundación que estoy creando, y unirla con unos valores deportivos y sociales que tuviesen mucho sentido con el equipo».