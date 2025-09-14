Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manu Heredia, patrocinador del Ciudad Redonda, posa con la nueva equipación mostrando su patrocinio. SUR

Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, el nuevo nombre del equipo de fútbol-sala

El patrocinador principal, Manu Heredia, se incorpora al nombre del primer equipo y de la cantera

SUR

Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:22

La unión del club Ciudad Redonda con Manu Heredia se sigue afianzando y reforzando para disfrutar de una etapa emocionante e ilusionante a partir de ... esta temporada 2025/2026 en Segunda División que, precisamente, comenzará el domingo 21 de septiembre (13h) con la visita del Atlético Gasifred FS al Pabellón José Luis Pérez Canca (Carranque). La última novedad es el cambio del naming del equipo a Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS. De esta forma le damos una mayor visibilidad a la marca del patrocinador principal que tanto está apostando por el crecimiento y profesionalidad de la entidad.

