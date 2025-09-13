Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores de GIANTX celebran el triunfo ante Sentinels. Colin Young Wolff/Riot Games
E-sports

GIANTX debuta a lo grande en el Mundial de Valorant con remontada y victoria

El equipo malagueño superó a Sentinels y se medirá a Paper Rex por acceder a los 'play-off' el miércoles (15.00 horas)

SUR

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:32

GIANTX debuta a lo grande en París. Los gigantes vencieron a Sentinels en el estreno del Mundial de Valorant. Comenzó una de las mayores citas ... de los e-sports con una actuación más que notable, de menos a más, con remontada y varias rondas para el recuerdo. Triunfo por dos mapas a uno contra un rival acostumbrado a los escenarios de altura y que sabe lo que es ganar. No pesó la inexperiencia: venció el hambre de cinco chicos que han llegado a la Valorant Champions 2025 de París con la intención de hacer algo inolvidable.

