GIANTX debuta a lo grande en el Mundial de Valorant con remontada y victoria

GIANTX debuta a lo grande en París. Los gigantes vencieron a Sentinels en el estreno del Mundial de Valorant. Comenzó una de las mayores citas ... de los e-sports con una actuación más que notable, de menos a más, con remontada y varias rondas para el recuerdo. Triunfo por dos mapas a uno contra un rival acostumbrado a los escenarios de altura y que sabe lo que es ganar. No pesó la inexperiencia: venció el hambre de cinco chicos que han llegado a la Valorant Champions 2025 de París con la intención de hacer algo inolvidable.

Con este resultado, GIANTX se medirá a Paper Rex el próximo miércoles (15.00 horas) por un puesto en los 'playoffs'. El que resulte vencedor pasa a la siguiente ronda eliminatoria y el que no lo haga tendrá una nueva oportunidad contra el que se imponga en el XLG-Sentinels. Los de Pipson se han ganado el derecho a soñar, aunque Paper Rex se ha consolidado como una de las mejores escuadras del planeta en los últimos años.

El primer mapa, elegido por Sentinels, fue un Corrode muy complicado en el que GIANTX dio la cara hasta el 6-6, pero no se ganó una ronda tras el cambio de bando (13-6). La composición de Pipson se topó con el dominio por dentro del equipo americano. El Sunset fue clínico por parte de los gigantes, guiados por un Cloud estelar con 23 'kills'. La agresividad de GIANTX funcionó de principio a fin para el 13-4.

El Haven coronó a GIANTX, que ha llegado a París para ser protagonista. La tercera partida se puso cuesta arriba tras el tres contra a uno resuelto por un milagro de Zekken después de que Sentinels arrancara con un 6-0 a favor. Pero en el cambio de bando, con 8-4 en contra, los de Pipson borraron del mapa a los centinelas, totalmente desarbolados y sin opción ante la presión de un adversario que se marcó un parcial en ataque de 1-9. Finalmente, 9-13 para GIANTX y victoria.