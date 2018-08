Los favoritos alcanzan con facilidad los cuartos del WPT de Mijas

Aunque muchos puedan pensar que las semifinales y las finales de sábado y domingo es el mejor momento para ver pádel en el World Padel Tour, lo cierto es que las jornadas de jueves y viernes suelen ser las más entretenidas. Entre la pista central y el Club Cerrado del Águila se celebraron 16 partidos de las dos categorías. Desde as 9.00 de la mañana y hasta casi el cierre de esta edición Mijas acogió casi 15 horas de pádel ininterrumpido; todo un lujo para el aficionado.

En lo deportivo, la jornada dejó pocas sorpresas sobre la pista; los favoritos vencieron en casi todos los encuentros y la participación malagueña en categoría masculina se quedó sin representantes, mientras que en la femenina aún quedan dos jugadoras locales entre las ocho mejores parejas.

A pesar de que la calle del cuadro del alhaurino Álex Ruiz no era difícil del todo, el jugador zurdo no pudo cumplir su sueño de seguir avanzando como local. Ruiz y Gómez Silingo cayeron en dos sets frente a la pareja formada por el granadino Javier Ruiz y el melillense Uri Botello. La dupla hispanoargentina comenzó el partido de forma óptima. A la mitad del primer set ya habían roto el servicio de sus contrincantes y se llegaron a poner 5-3 en el marcador. Sin embargo, la gestión de los puntos clave no fue la mejor, y ambos jugadores sumaron algunos errores no forzados que provocaron el 'contrabreak', yéndose así a la muerte súbita. En el 'tie-break', más de lo mismo. Comenzaron muy fuertes y se llegaron a colocar 5-2 y servicio, pero hasta tres errores no forzados de Agustín Gómez Silingo dio como resultado que Botello-Ruiz levantaran de nuevo el resultado y se hicieran con la primera manga. Ya sea por una cuestión mental o por un bajón físico, el segundo set fue otra historia diferente. Álex Ruiz y su compañero tuvieron muy pocas oportunidades y cayeron derrotados por 6-2, dando así por finalizada su participación en un torneo en el que esperaban sacar algo más de petróleo.

Las gradas de la pista central estuvieron prácticamente llenas durante toda la tarde de ayer / Iván Gelibter

La película no tuvo nada que ver con el partido más esperado de la jornada. La pareja número uno del mundo, Fernando Belasteguín y Pablo Lima, debutaban en Mijas por primera vez en su carrera. Una lesión de 'Bela' el año pasado les impidió participar en la primera edición en la que el WPT aterrizaba en la localidad costasoleña. Por si fuera poco, sus rivales no eran otros que el malagueño Ernesto Moreno y Gonzalo Rubio, uno de los jugadores del circuito que más años lleva compitiendo en este deporte a pesar de que solo tiene 26 años.

Las sensaciones de Moreno y Rubio estos últimos torneos no podrían ser mejores; un extremo que volvieron a confirmar en el partido de ayer. El partido comenzó fuerte;con continuas voleas contra voleas y algún que otro pelotazo, como el que le propinó Gonzalo Rubio a Pablo Lima. Dos juegos después, Fernando Belasteguín se la devolvió, lo que ocasionó los silbidos de un grada casi llena que clamaba por su ídolo local. Pero 'Bela' sabe de qué va esto. Además del mejor jugador de todos los tiempos, es un showman de este deporte. Pidió perdón a la grada que, a la postre, terminó aplaudiéndole mientras él reía.

Aún así, unos minutos más tarde se le fue la sonrisa. Ernesto Moreno y Gonzalo Rubio daban la campanada, y mostrando una solidez inusitada se llevaban la primera manga en el 'tie-break' tras levantar una bola de set. La grada estalló en vítores; gritos de 'sí se puede';y de ruidos metálicos del público aporreando el suelo. El sueño de pasar a cuartos tras vencer a los número uno estaba más al alcance que nunca. Pero para ganar a Bela y a Lima se tienen que dar muchas circunstancias. O mejor dicho, se tienen que dar dos: Que uno juegue como nunca y que ellos estén algo perdidos. En ningún momento perdieron el norte Ernesto Moreno y Gonzalo Rubio, pero las estrellas mundiales del pádel decidieron que querían ganar el partido y metieron una marcha extra con la que solo cuentan ellos. 6-1 y 6-1 se llevaron el segundo y el tercer set, dando por terminada la participación masculina malagueña en el WPT de Mijas, pero con la cabeza bien alta. Ernesto Moreno tiene futuro por delante, eso ya nadie lo puede discutir.

Carolina, apisonadora

La malagueña Carolina Navarro, por su parte, lleva un torneo espectacular de momento. En la jornada de ayer pasó a cuartos de final tras deshacerse de Elena Ramírez y Silvia López por 6-1 y 6-0. Hoy llega el turno de jugar contra Marrero-Salazar con la esperanza intacta de pasar a las semifinales.

Quien lo tuvo más difícil fue Beatriz González y su compañera Cata Tenorio. A pesar de ser las cabezas de serie número 6, solo se pudieron deshacer de la joven malagueña Raquel Segura en un ajustado partido a tres sets que cerró la jornada prácticamente al cierre de esta edición. Ahora toca el turno de enfrentarse a los partidos más complicados.