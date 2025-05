El espectacular récord del mundo máster de Juan López, el más veterano del campeonato

Marina Rivas Sábado, 3 de mayo 2025, 17:47 Comenta Compartir

Su vitalidad y fortaleza física y mental son dignas de elogio. El público malagueño de este Campeonato de España de Ultrafondo se quedó anonadado con ... un corredor en particular. Un hombre que a sus 81 años, aguantó con elegancia lo 50 kilómetros del Campeonato de España marcando además un impactante ritmo que le otorgó no sólo la marca de su vida, si no la corona nacional y lo más destacable, un nuevo récord mundial máster de más de 80 años.

Con un espectacular tiempo de 4 horas, 47 minutos y 35 segundos, el toledano Juan López pulverizó el récord mundial del luxemburgués José Mathias, mejorando su marca en casi una hora (5h.36:41). Una auténtica hazaña. «Me propuse hacer esta distancia e ir a por el récord, lo he conseguido y se lo dedico a mi mujer, Mari, que está malita en casa». Mecánico de profesión y piloto en subidas a la montaña en asfalto años atrás, este toledano comenzó a correr tras su jubilación. Desde entonces, no ha parado de acumular récords de España, de Europa y del mundo en diferentes distancias de fondo. «Al principio me daba vergüenza de correr con gente más joven, pero vi que no tenía tan mal ritmo» recuerda sobre sus inicios el pupilo de Ricardo Ortega. Ampliar SALVADOR SALAS No tiene las claves de la eterna juventud, pero sobre su gran estado de forma destaca: «Me he cuidado toda la vida y mi mujer también ha cuidado siempre mucho de mi, además la verdad es que tengo buena genética y soy muy competitivo. A la gente le recomiendo que haga deporte siempre, que se muevan y que se olviden de los ritmos, que lo hagan con motivación y pasión».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Atletismo

España