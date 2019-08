Hípica | Campeonatos de Europa España se queda sin finalistas para saltar en Rotterdam Gregory Wathelet, en la prueba / AFP Sergio Álvarez Moya y Santiago Nuñez Riva no pudieron pasar el corte para la final del domingo 25 mientras que por equipos, Bélgica ganó la medalla de oro y logra su billete para Tokio junto a Gran Bretaña y Francia JESÚS BALLESTEROS Rotterdam Viernes, 23 agosto 2019, 18:58

La cita de los Campeonatos de Europa no dejará buenos recuerdos para el equipo español de salto en particular ni la para la expedición española en general, salvo que Claudio Castilla Ruiz sorprenda con la victoria este sábado en el Grand Prix de estilo libre de Doma.

Descartado el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio por culpa de una pésima primera jornada, tampoco habrá participación española en la final individual de saltos de este domingo. Ni Sergio Álvarez Moya ni Santiago Nuñez Riva fueron capaces de colocarse entre los mejores para disputar la última de las pruebas de la cita holandesa.

El honor patrio en la Longines FEI European Championships de Rotterdam queda relegado pues a lo que haga el jinete jerezano en la final individual de este sábado que arrancará a las 15.00 horas en el Rotterdam Arena. El que fuera diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro será el encargado de abrir la prueba.

Una primera jornada fatídica

No hay duda que el equipo español de salto pagó una pésima primera jornada de la que no pudieron levantar cabeza en los días posteriores. «El equipo está consciente de que no hemos hecho un buen campeonato de europa. Veníamos con otros objetivos y otra ilusión. Creo que hemos pagado un muy mal primer día», explica Marco Fusté, director de Saltos en Real Federación Hípica Española.

La mejora de la segunda jornada no permitió el milagro de meterse en la final, tal y como reconoce Fusté. «Los he visto muy conscientes de lo que ha pasado. Han sido una piña, no se dejaron amedrentar por el mal resultado del primer día, pero era muy difícil», sentenció.

Para Santiago Nuñez Riva ha sido su primera experiencia en un campeonato europeo y entiende que no ha estado a la altura que este tipo de citas exige. «Hemos pagado muy caro el primer día. Al salir el primero, Sergio no pudo ver todos los recorridos que le hubiese gustado. Iván (Serrano) y yo salimos un poco nerviosos, yo sobre todo. El segundo día hicimos buenos resultados, pero ha sido un poco falta de experiencia. La próxima vez que tenga que afrontar esto, sé que lo podré hacer. Es una prueba que nunca había hecho, sentía la responsabilidad», relata Santiago Nuñez.

Tres billetes para Tokio

La jornada de este viernes se cerró con la gran final por equipos donde Bélgica se proclamó campeona por delante de Alemania y Gran Bretaña. Una victoria que le permite, además, lograr el pase directo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde también estarán las otras dos medallistas.

Junto a ellas, ha logrado billete el equipo nacional de Francia, como cuarta clasificada de la cita de Rotterdam logra su pase a Tokio al ya tenerlo Alemania antes de que se iniciasen estos campeonatos europeos.