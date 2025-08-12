El empresario Manu Heredia impulsará al Málaga Ciudad Redonda en su camino de vuelta a la élite

La que se avecina no se plantea como una temporada cualquiera para el Málaga Ciudad Redonda. Después de superar con sobresaliente la campaña de su ... reconversión como entidad y quedarse a las puertas del ascenso a Primera División, el club quiere dar un salto de categoría y conformar un proyecto sólido que busque cuanto antes el regreso a la élite. Lo llegó a intentar el club, pujando por la plaza que dejó vacante en Primera el Betis, y que finalmente la RFEF otorgó al Alzira. Ahora, sólo quiere depender de sí mismo para alcanzar el máximo nivel.

Para ello, el club que preside José Rodríguez está realizando potentes fichajes, como los de los internacionales Fernando Aguilera o Pablo Guti; repescando a 'viejos' conocidos de la casa, como Nando Torres, y atando a algunos de sus pilares, como Miguel Conde, Davilillo, Alvarito o Mellado. Pero además, gracias a una alianza estratégica muy especial, el Ciudad Redonda podrá dar un salto de calidad en su proyecto.

Desde la desvinculación de la Universidad de Málaga del proyecto, el anterior UMA Antequera, la entidad malagueña ha atravesado un auténtico infierno a nivel económico en las dos últimas temporadas. Se vio expulsado de la que fue su casa durante largos años y pasó por notables complicaciones económicas que influyeron notablemente en la conformación de la plantilla e incluso en el bienestar profesional de los jugadores. Y aunque la Universidad y el club siguen litigando de puertas adentro, un 'nuevo' patrocinador ha llegado al Ciudad Redonda buscando impulsar este proyecto.

¡Una unión que nos ilusiona a todos!



@JoseFisio: "Quiere entrar de lleno en el proyecto y estamos encantados, ilusionados y felices".



@ManuHeredia21: "El equipo humano es imprescindible e inmejorable y lo único que quiero es sumar".



— Málaga Ciudad Redonda FS (@MalagaFS) August 11, 2025

Hablamos del empresario malagueño y mecenas del fútbol-sala Manu Heredia. Esta mente privilegiada y apasionado de la programación fue el fundador de Resultados de Fútbol en 2008, empresa que acabaría transformándose en Besoccer, la mayor plataforma mundial de datos de fútbol, la cual vendió el pasado 2024 a la checa Livesport por una cifra millonaria que no ha llegado a trascender. Gracias al malagueño, Besoccer se convirtió en el patrocinador principal del UMA Antequera desde 2018 hasta que esta fue vendida, y ahora, ya desvinculado de esa marca y bajo su nuevo sello personal, 'Heredia 21', Manu se convierte de nuevo en el patrocinador principal del Ciudad Redonda.

Una valiosa apuesta personal

Muy satisfecho e ilusionado se mostraba el empresario tras cerrar este acuerdo con el presidente del club, José Rodríguez, y el entrenador del equipo, Tete: «Llevo apoyando al equipo muchos años, anteriormente con mi empresa Besoccer y ahora no lo he dudado ni un segundo. Ahora estoy en otra etapa profesional, me desvinculé de Besoccer. Lo que más me apetece es ayudar a crecer e intentar sumar en otras facetas como el apoyo económico o aportando mis ideas. Para mi es muy importante ayuda a profesionalizar el club y que aspiremos a lo más grande. Una ciudad como Málaga no tiene otro sitio en el fútbol-sala que no sea la máxima categoría». Deja claro que su apuesta tiene un fin, y es volver a poner el nombre de la ciudad en el fútbol-sala profesional, con el ánimo de que al fin se consolide el equipo en Primera, algo que nunca ha conseguido dado que siempre que ha subido, ha acabado por descender en el mismo curso.

Por supuesto, Rodríguez ha valorado esta como una apuesta segura y muy valiosa: «Hoy es un día importantísimo en la historia de este club. No es la primera vez que Manu Heredia nos apoya, pero vamos a dar un pasito más y quiere entrar de lleno en el proyecto y dar un poco de aire fresco después de un par de años de complicaciones. Estamos encantados, ilusionados y felices«.

Así las cosas, la nueva marca personal con la que Manu Heredia comenzará sus nuevos proyectos profesionales, 'Heredia 21', lucirá en el pecho de las nuevas camisetas del equipo, junto a los logos de los patrocinadores públicos: la Diputación de Málaga, el ayuntamiento y la Junta de Andalucía, así como de la Fundación Unicaja.