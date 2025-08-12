Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Rodríguez, Manu Heredia y Tete. CIUDAD REDONDA FS
Fútbol-sala

El empresario Manu Heredia impulsará al Málaga Ciudad Redonda en su camino de vuelta a la élite

El fundador de Besoccer se convierte, con su nueva marca personal, en el nuevo patrocinador principal del conjunto de fútbol-sala, al que aspira a llevar a lo más alto

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 12 de agosto 2025, 11:00

La que se avecina no se plantea como una temporada cualquiera para el Málaga Ciudad Redonda. Después de superar con sobresaliente la campaña de su ... reconversión como entidad y quedarse a las puertas del ascenso a Primera División, el club quiere dar un salto de categoría y conformar un proyecto sólido que busque cuanto antes el regreso a la élite. Lo llegó a intentar el club, pujando por la plaza que dejó vacante en Primera el Betis, y que finalmente la RFEF otorgó al Alzira. Ahora, sólo quiere depender de sí mismo para alcanzar el máximo nivel.

