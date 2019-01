Duane Rocha anuncia su retirada Salvador Salas La nadadora olímpica malagueña y dos veces campeona de Europa, pone fin a una exitosa carrera JUAN CALDERÓN Jueves, 17 enero 2019, 19:42

Duane Rocha confirmó hoy que deja la natación de competición. La nadadora malagueña, dos veces olímpica, y campeona de Europa de 200 espalda en 2014 anunció su retirada. La mijeña hizo pública su decisión en el programa 'La Tarde aquí y ahora' de Canal Sur, al tiempo que hizo explicó sus razones en una carta publicada en las redes sociales.

Realmente en ese momento sentía que ya me tocaba empezar una nueva aventura, pero es una decisión muy difícil y por eso me he tomado mi tiempo, para dar el paso definitivo y estar totalmente segura de ello.

«Ha habido llorera, mucha, durante el tiempo que barajaba poner punto y final, como también después. Cada vez que pienso que esta etapa de mi vida ha terminado se me encoge el corazón. Me vienen tantos recuerdos de momentos en los que he disfrutado tantísimo, como también de los momentos en los que lo he pasado mal y he tenido que luchar por volver a salir a flote. De todos ellos puedo decir que he sacado cosas positivas y he aprendido muchísimo, tanto personal como profesionalmente. Quince años, se dice pronto. Y la verdad es que es así. Todo pasa tan rápido, sobre todo cuando lo vives intensamente y disfrutas de cada paso que das, de cada caída, de cada éxito. Sólo puedo dar las gracias a todos los que han formado parte de este camino por haber aportado su granito de arena para que haya sido tan emocionante«, explicaba la malagueña.

Duane Rocha deja la competición después de una exitosa carrera, con once medallas internacionales, dos participaciones en los Juegos Olímpicos y un sinfín de títulos nacionales en la modalidad de espalda, su especialidad. Ahora empieza una nueva etapa profesional, pues desde hace meses se prepara para ser azafata de vuelo, algo que espera compatibilizar con sus campus de natación en Canarias y Cantabria.