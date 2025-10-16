Damián Quintero: «No quiero que se me recuerde sólo por las medallas, sino por el legado»

Se retira una leyenda del deporte español, un karateca con más de 30 años de trayectoria en la que lo ha ganado prácticamente todo. Con ... más de un centenar de medallas a sus espaldas, el exnúmero uno mundial y karateca español masculino más laureado de la historia, el torremolinense Damián Quintero, cuelga el karategi. Eso sí, lo hará después del Mundial del próximo mes de noviembre, donde buscará el último oro de su vitrina. Un día después de anunciar esta decisión, el malagueño nos atiende desde Madrid para valorar su trayectoria, recordar sus mejores momentos, ahondar en otras de sus facetas y explicar sus nuevos proyectos vitales.

-¿Empezó a gestarse esta decisión después de su ciclo olímpico, cuando empezó a reducir su calendario?

-No fue exactamente después de los Juegos, pero es verdad que cuando acabé y me quitaron la beca, a uno se le trastoca todo el tema económico y empecé a pensar si merecía la pena seguir. También un factor importante fue el cambio de entrenador y preparador físico... He podido alargar mi carrera deportiva gracias a mis patrocinadores, pero ya ha llegado el momento.

-¿Cómo han sido estas últimas horas desde que anunció su retirada?

-En redes estoy mirando poquito, pero me ha sorprendido la cantidad de gente, incluso de otros deportes, que me ha escrito. Al final era una decisión que quería transmitir ya, el deporte me estaba quitando mucho tiempo para empezar otros proyectos que también me apetecen y dedicar tiempo a mi familia, quiero ver crecer a mi hija y no perderme más momentos.

-¿Qué puede avanzar de esos proyectos futuros que comentaba?

-Está todo relacionado con el mundo del deporte, que es lo que me apasiona. Quiero potenciar mi plataforma de entrenamientos 'online', también algunas inversiones...

-¿Le gustaría invertir en Málaga o va por otro lado su idea?

- Depende. ¿Qué voy a decir de Málaga? Es puntera, diría que después de Madrid, está Málaga. El día de mañana no descarto el volver a vivir allí.

-No muchos conocían el proyecto de su plataforma de entreno, ¿en qué consiste?

-Ahí cuelgo mis vídeos de cómo entrenar cada kata y los ejercicios que a mí me servían para impulsar la potencia, fuerza... Lo dejé algo apartado por 'Supervivientes', el verano...

-Estos años atrás nos comentó también que en el futuro le gustaría trabajar en el kárate, pero desde la barrera, desde la Federación. ¿Sigue siendo así?

-Sí, pensando un poco más en el deportista. Creo que el tener la opinión de alguien que ha estado tanto tiempo en este deporte, puede llegar a ese tipo de personas para que puedan aprender.

Ampliar EFE

-¿Qué aspectos le gustaría mejorar que usted haya echado en falta en su carrera?

-Sobre todo, el pensar más en el deportista, que haya más comunicación, que sepamos cómo funcionan las cosas y no sólo que vayamos a competir y punto, que se valore más el trabajo y esfuerzo que haces y que se apoye a los deportistas no sólo en los momentos de éxito. Luego, una buena asesoría para compaginar el deporte con los estudios o un trabajo.

Su último baile, en el Mundial «Vamos a luchar por conseguir ese último oro, sería el mejor broche a mi carrera, lo soñado»

-Además, sobre todo a raíz de su debut televisivo en 'Supervivientes' ha potenciado su imagen como 'influencer'. ¿Se plantea volver a la televisión?

-Tengo esa faceta de 'influencer' ahí, sí. Tengo colaboraciones con marcas y a día de hoy, ser 'influencer' también es un trabajo, se monetiza y se gana dinero. Mi paso por televisión ha habido gente que le ha gustado y gente que no, pero como todo. Oportunidades en la tele van saliendo, unas se aceptan y otras no, pero ese mundo no me disgusta.

-Los que seguimos su programa sabemos que además de un desgaste físico (perdió 12 kilos), le supuso un desgaste psicológico...

-Sobre todo más psicológico, sí, porque echas mucho de menos a la familia, no sabes lo que está ocurriendo en el mundo y sí que hubo bastantes 'personajes', sí...

Televisión «Mi paso por la tele habido gente que le ha gustado y gente que no; ese mundo no me disgusta»

-En su caso, llevaba años acostumbrado a los medios, pero no a estar constantemente en el foco. ¿Cree que le pudo saturar el estar las 24 horas con una cámara?

-Es otra faceta y creo que ha sido interesante, porque al final parece que un deportista no puede hablar de otros temas como religión o política, pero también tenemos opinión y de vez en cuando hay que darla para que vean que tienes personalidad, y ahí es verdad que te sacan lo mejor y lo peor de cada uno, pero con educación se pueden decir las cosas.

-Durante su estancia en Honduras recibió la noticia del caso de dopaje del turco Ali Sofuoglu, por lo que la Federación Mundial le otorgó a usted sus oros del Europeo de 2023 y Mundial de 2024, pero lo que no muchos saben es que ya conocía previamente esa noticia. En los últimos días, el caso ha dado un giro porque el TAS falló a favor de su rival y le devolvió los títulos. ¿Cómo ha vivido todo esto?

-Sí, ya sabía lo que podía pasar. Me da mucha pena, se sanciona a una persona por incumplir la normativa de dopaje, pero no se le están quitando los títulos, está jugando con otras reglas distintas a mí y a mis compañeros.

-¿Cree que ha sido injusta la última decisión del TAS?

-Por supuesto, injusta e inexplicable. Es como si al que roba no le quitas lo que ha robado. Se pierde la confianza en la Agencia Mundial Antidopaje y en tantas instituciones que se les llena la boca hablado del 'fair play'. Además, no se me permitió formar parte del proceso y apelar.

«La decisión del TAS es injusta e inexplicable, es como si a un ladrón no le quitas lo que ha robado»

-En su carrera, ha subido a más de un centenar de podios, ¿fue el olímpico el más especial?

-La verdad es que fue una época de mucho sufrimiento, hubo muchas cosas detrás, mucho trabajo y dificultades, pero sí que es la joya de la corona de mi casa, la medalla más laureada y, si tengo que elegir un momento de mi carrera, fue ese podio.

-¿Cuál ha sido su etapa más bonita y la más complicada?

-Bonitas ha habido muchas porque al final siempre he competido y todos los años he sacado medallas, el ciclo olímpico fue bonito porque me pude dedicar íntegramente a esto, pero también ha sido la más dura por tener que cuidarme tanto y trabajar tan duro... Pero el objetivo se cumplió.

Ampliar EFE

-¿Estaría el pequeño Damián orgulloso de lo que ha conseguido a sus 41 años?

-Más que eso, sorprendido, porque no se hubiera imaginado en la vida haber conseguido y vivido todo esto.

-Se retirará en el Mundial de El Cairo, a finales de noviembre. Está ahí esa idílica oportunidad de hacerse con el oro individual, la única medalla que falta en su vitrina. ¿Lo ve factible?

-Sería lo soñado y vamos a luchar para conseguir ese último oro, sería el mejor broche, pero tampoco me va a ir la vida en ello. Ha llegado un momento en el que no tengo que demostrar nada a nadie. Sea del color que sea la medalla, alguna vamos a traer.

-Cuando se retire definitivamente, ¿cómo le gustaría que le recordara la gente?

-No por las medallas, si no por el legado. Recibo muchos mensajes bonitos de gente que se ha apuntado a kárate gracias a mí, o que le he inspirado en otros proyectos o que me siguen y les gusta mi naturalidad... Eso me llena más que los éxitos.