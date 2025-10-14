Damián Quintero, el mejor karateca español de la historia, anuncia su retirada

Subcampeón olímpico en Tokio 2020, campeón del mundo por equipos en 2014, once veces campeón de Europa (siete de manera individual y cuatro por equipos), ... tres oros en los Juegos Europeos, cuatro veces subcampeón del mundo individual, medalla de oro de la provincia, medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo, medalla del Comité Olímpico Español, cinco veces 'grand winner' la Premier League, más de un lustro como número uno del mundo y en general, más de un centenar de preseas a sus espaldas y una prolífica trayectoria de más de tres décadas que le han llevado a convertirse en un deportista de leyenda. El mejor karateca de la historia de España y uno de los más laureados del mundo, el torremolinense Damián Quintero, cuelga el karategi.

Su historia es la de un niño luchador que siempre llevó la palabra constancia tatuada en la frente. Hijo de padres migrantes, Quintero nació en Buenos Aires, aunque sus padres, que se vieron obligados a salir de su Argentina natal por la delicada situación económica, recalaron en Torremolinos siendo Damián un niño de sólo 5 años y su hermana mayor, de 7. El pequeño de la casa siempre tuvo un don para los deportes, era el típico niño al que siempre escogían primero en el colegio, para el disciplina que fuese. Sin embargo, muy joven descubrió su verdadera pasión, el kárate.

Comenzó en el reputado club local Goju Ryu y no tardó en convertirse en una verdadera estrella. Disputó su primer Campeonato de España a los 8 años; el resto, es historia. Eso sí, en su casa los estudios nunca fueron una opción, sino una obligación, aunque Quintero, muy aplicado, los cursaba con gusto. Tanto que llegó a licenciarse en Ingeniería Aeronáutica en Madrid sin dejar de lado en ningún momento su carrera deportiva, siempre a base de constancia, dedicación y robándole horas al sueño para estudiar y entrenar. Eso sí, era innegable que su sueño deportivo siempre predominó en sus adentros.

EFE

Y es por ello que en 2015, pidió una excedencia en su empresa para dedicarse al doscientos por cien en el deporte. Año tras año, su nombre sonaba con más fuerza en los tatamis de todo el mundo. Batió récords en nuestro país al acaparar todos los campeonatos de España y de Europa en la modalidad de katas, alcanzó el número el número uno mundial por primera vez en 2015 y lo mantuvo varios años.

Lo ganaba absolutamente todo, salvo una medalla, esa que por desgracia, siempre dejará un hueco vacío en su extensa vitrina, la de campeón del mundo individual, que siempre acababa en manos de su eterno rival, el japonés Ryo Kiyuna (también retirado ya) o bien del olímpico turco Ali Sofuoglu. Este año, el incumplimiento de su localización en varios controles antidopaje hicieron saltar las alarmas en el mundo del kárate, pero durante un tiempo, benefició al deportista malagueño, que dada la sanción impuesta inicialmente por el TAS al turco, pasaría a recibir el título de campeón de Europa de 2023 y el de campeón mundial de 2024 (en ambos fue subcampeón). Sin embargo, esto nunca se materializaría, dado que a finales del pasado mes de septiembre, el TAS falló a favor de Sofuoglu y le devolvió sus títulos.

EFE /INSTAGRAM DAMIÁN QUINTERO

De igual forma, el extenso palmarés del torremolinense, aun sin ese oro, pasará a la historia del deporte español como uno de los más completos jamás visto. Una vitrina coronada por la icónica medalla de plata olímpica de Tokio 2020, edición en la que, por primera y única vez en la historia, el kárate entró a formar parte del olimpismo.

Lo cierto es que, aunque Quintero nunca ha dejado de entrenarse, completado aquel ciclo olímpico, se dio cierto margen en su carrera deportiva y optó por acudir exclusivamente a las grandes citas internacionales, optando por perseguir nuevas metas en su vida. Entre ellas, su debut televisivo en el 'reality' más exigente de la televisión, 'Supervivientes', en el que se quedó a un paso de ser finalista (este mismo 2025) o la paternidad. Ahora, a sus 41 años, el esposo de Kasandra y padre de Catalina, cuenta los días para su despedida oficial de los tatamis. Y es que el último baile de Damián Quintero será en el Mundial de El Cairo, del 27 al 30 del próximo mes de noviembre. Será su última oportunidad para lograr el tan ansiado título de campeón mundial que completaría un palmarés de lujo.

Así lo ha comunicado el torremolinense con un emotivo vídeo en sus redes sociales, en el que ha lanzado este mensaje: "Querido kárate, es hora de decirte adiós. Ha sido un viaje increíble, pero todos los caminos llegan a su fin. Te convertiste en lo más importante del mundo para aquel niño de 6 años que te descubrió al salir del colegio y cambiaste su vida. Gracias a ti, salí de casa para comenzar una nueva etapa que hoy dura más de 20 años y me ha llevado a disfrutar y celebrar para España más de 130 medallas. He sido campeón del mundo, de Europa y medallista olímpico en la única oportunidad que nos dieron para demostrarle al mundo lo bonito que es nuestro deporte. Pero aún nos queda una última parada en este camino y será el Mundial de El Cairo, a finales de noviembre, para despedirnos como se merece. Te he dado todo lo que tenía siempre, y esta vez. no va a ser menos. Nos vemos dentro de poco para nuestro último baile".