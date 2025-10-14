Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Quintero, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. EFE
Kárate

Damián Quintero, el mejor karateca español de la historia, anuncia su retirada

Tras más de tres décadas de trayectoria y un centenar de medallas, el torremolinense de 41 años colgará el karategi tras el Mundial de El Cairo del próximo mes de noviembre

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 14 de octubre 2025, 18:41

Comenta

Subcampeón olímpico en Tokio 2020, campeón del mundo por equipos en 2014, once veces campeón de Europa (siete de manera individual y cuatro por equipos), ... tres oros en los Juegos Europeos, cuatro veces subcampeón del mundo individual, medalla de oro de la provincia, medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo, medalla del Comité Olímpico Español, cinco veces 'grand winner' la Premier League, más de un lustro como número uno del mundo y en general, más de un centenar de preseas a sus espaldas y una prolífica trayectoria de más de tres décadas que le han llevado a convertirse en un deportista de leyenda. El mejor karateca de la historia de España y uno de los más laureados del mundo, el torremolinense Damián Quintero, cuelga el karategi.

