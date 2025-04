Damián Quintero descubre, en 'Supervivientes', que podría ser campeón mundial y europeo: «Al fin lo conseguí, por Dios»

Marina Rivas Lunes, 7 de abril 2025, 12:12 Comenta Compartir

Tras una interminable espera y apenas 5 minutos antes del cierre del programa, la pasada madrugada, el concurso de televisión 'Supervivientes' comunicó a uno de sus concursantes una «noticia bomba». Esta fue para el malagueño Damián Quintero, quien aún estando en Honduras, fue novedad a nivel internacional la pasada semana, concretamente el pasado viernes 4 de abril.

Este día, la World Karate Federation lanzó un sorprendente comunicado en el que anunciaba una sanción de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) al karateca turco Ali Sofuoglu al haber infringido el reglamento antidopaje en tres ocasiones durante el año 2023 (más concretamente el artículo 2.4 que hace referencia al incumplimiento de la localización del deportista para los test 'anti-doping').

Esto afecta directamente al mejor karateca español de todos los tiempos, el subcampeón olímpico torremolinense, porque, de aprobarse definitivamente la sanción (algo que todavía no se ha hecho porque Sofuoglu tiene hasta el 21 de abril para recurrir o aceptar los hechos), los oros logrados por el turco en el Mundial de 2023 y el Europeo de 2024 pasarían a pertenecer a Quintero, quien fue subcampeón entonces.

Esta noticia fue la que, a través de un pergamino, comunicó 'Supervivientes' a Quintero. Una buena nueva desde el exterior que no suele ser habitual en estos 'realities' televisivos, cuyos concursantes. Mientras terminaba de leer el malagueño el comunicado, ya se echaba la mano sobre la cabeza, notablemente sobrecogido por lo sucedido. Acto seguido, fue manteado y aplaudido por todos sus compañeros, que vivieron este inédito suceso con la misma alegría que Quintero.

«Al fin lo conseguí, por Dios», rezaba Damián con los dedos apuntando al cielo, una de sus habituales celebraciones. Lo más curioso es que, acto seguido apuntaba: «Lo había pensado, pero digo: 'no puede ser'», lo que deja entrever que en los entresijos del kárate ya se comentaba la llegada de esta posible sanción. «Se lo dedico a mi hinchada, mis papás, que siempre me han perseguido por el mundo en todas mis competiciones, a mi mujer, a mi 'beba' de dos meses, a mis preparadores, entrenadores, mi psicólogo, a todo mi equipo, a la Federación Española, que siempre me ha apoyado, y a toda España y al mundo entero», terminó valorando el torremolinense, al cierre del programa de este domingo.