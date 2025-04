Damián Quintero podría proclamarse campeón mundial y europeo tras la descalificación por dopaje de Sofuoglu

Marina Rivas Viernes, 4 de abril 2025, 17:02 | Actualizado 17:27h. Comenta Compartir

Han saltado las alarmas en el mundo del kárate y curiosamente, el mejor karateca español de todos los tiempos podría salir gratamente beneficiado. La World Karate Federation acaba de publicar en su web una resolución de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en la que se especifica que el turco Ali Sofuoglu infringió el reglamento antidopaje en tres ocasiones durante el año 2023 (más concretamente el artículo 2.4 que hace referencia al incumplimiento de la localización del deportista para los test 'anti-doping').

Así las cosas, el laureado karateca turco quedaría suspendido para los dos próximos años (de marzo 2025 a marzo de 2027) y todos sus títulos individuales desde octubre de 2023 a marzo de 2025 estarían anulados. Y, ¿en qué afectaría esto al kárate español? En que el reconocido malagueño Damián Quintero, que se enfrentó a Sofuglu y cayó contra este en las finales del Mundial de Budapest 2023 y del Europeo de Zadar 2024, pasaría a ser el actual campeón del mundo y de Europa de katas de pleno derecho.

Eso sí, la sanción aún no es definitiva, por lo que el turco tiene 21 días desde el pasado 31 de marzo (es decir, hasta el 21 de abril) para recurrir al TAS o bien aceptar la sanción. Hasta que esto no suceda, no se modificarían los resultados de manera definitiva. Eso sí, todo apunta a que dichas medallas, pasarán a manos del laureado torremolinenese, subcampeón olímpico.

Sería un hecho insólito a la par que un hito inédito para Quintero, quien sí que se había proclamado a lo largo de su carrera campeón europeo, pero nunca había conseguido el oro mundial, el único título individual que faltaba en un extensa vitrina a sus 40 años. Así las cosas, de recibir sendas medallas, sería oro continental por séptima vez y oro mundial por primera (sí lo fue por equipos, pero no en solitario).

Esta noticia es desconocida aún para el karateca de Torremolinos, que actualmente se encuentra participando en el concurso de televisión 'Supervivientes'. Se desconoce si la realización del programa dará a conocer la noticia a Damián, en Honduras y completamente aislado de la actualidad.