Del colegio La Colina a la selección de voleibol El jugador malagueño, en un partido con el club gallego Rotogal de Boiro David López, jugador malagueño de 18 años, ha sido convocado por primera vez por el equipo nacional absoluto ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 15 mayo 2019, 23:52

David López Alacio (Málaga, 2000) empezó a hacer deporte como lo hacen la mayoría de los niños, en su etapa escolar y como en juego. En su colegio, La Colina, en Puerto de la Torre, el voleibol tiene cierta tradición y eso hizo que se enganchara a esta disciplina. «Era una actividad extraescolar del colegio y muchos compañeros de clase ya jugaban, así que decidí probar. Me gustó y mira hasta dónde he llegado», explica. López recuerda sus inicios desde la concentración de la selección española absoluta en el Multiusos de Guadalajara. Este malagueño de 18 años ha sido convocado por primera vez por la selección absoluta. El seleccionador nacional, Fernando Muñoz ha concentrado a una veintena de jugadores para la preparación de la próxima Golden European League, la máxima competición continental de selecciones. De ese grupo saldrá el equipo que se medirá ante Estonia, Holanda y Croacia.

David López ha sido convocado tras su buena temporada en la segunda división. Ha jugado esta temporada en el CV Rotogal de Boiro, un municipio de La Coruña. Antes había competido en el Pizarra cuatro años, los dos últimos compaginando el club malagueño con la concentración permanente de la selección española en Palencia, una factoría de promesas del voleibol español. «Creo que he hecho muy buenos números esta temporada, he promediado unos 10 puntos por partido, y eso en mi posición –central–se nota». Aunque ha sido su primer club lejos de casa, la adaptación ha sido buena –al equipo llegaron otros dos jugadores de Málaga, Jesús Montero y Jaime Monterroso– y su rendimiento en Galicia ha destacado. López relata que se enteró de la noticia de su convocatoria nacional en Málaga, mientras cenaba con un amigo. «Me llegó un correo electrónico de la selección española en el que me decían que me convocaban en una primera lista de 21 jugadores para preparar la Liga Europea. Me quedé en 'shock' por un momento, luego llamé a mis padres y fue una gran alegría», recuerda. «No me esperaba que me llamasen tan pronto para la absoluta y menos jugando en un equipo de SuperLiga 2».

Es uno de los benjamines de la convocatoria, junto a Pepe Villalba y Martín de Chavarría, los tres de 18 años. «Creo que voy a aprender mucho, porque aquí hay muchos jugadores de mucha calidad y espero tener la suerte y también currármelo mucho para ir convocado para la Liga Europea. Si no es así, pues quedarme con la experiencia y esperar a que haya otra oportunidad», comenta sobre su inclusión en la lista de los 'Red Lynxes', sobrenombre del equipo español.

Malagueños con la selección

El trabajo en la concentración irá de menos a más, con sesiones diarias en pista y en gimnasio. Entrar en la convocatoria final no será fácil, puesto que hay un grupo de jugadores con más experiencia. Entre ellos dos malagueños, habituales con España: Ángel Trinidad de Haro, que procede del Tours francés y Miguel Ángel 'Io' De Amo. «A Ángel no lo conocía, pero sí a Io de Amo. He hablado varias veces con él y nos mandamos mensajes de 'whatsapp'. Que haya más malagueños me ayudará», dice. La concentración durará hasta el 23 de mayo, cuando se sabrá el equipo definitivo que va a la Liga Europea.

También tendrá que decidir este joven jugador en qué equipo va a competir la próxima temporada. Su experiencia en el conjunto gallego ha sido muy buena – «me han acogido muy bien, es como una familia», destaca– pero tiene claro que quiere dar el salto a Superliga, la máxima categoría. «Estamos estudiando con mi agente algunas propuestas que hay sobre la mesa», asegura. Si nada se tuerce, tiene muchos años de voleibol al máximo nivel aún por delante.