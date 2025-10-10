Los campeones de la Copa del Rey Repsol de Barcos de Época, recibidos por Francis Salado

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido a una representación de la tripulación del Barlovento-Senda Azul, el barco malagueño que ... se proclamó vencedor en la XXI Copa del Rey Repsol de Barcos de Época en agosto en Menorca. Salado ha felicitado al director del equipo de regatas Estrella del Viento, Manuel Martínez, y al táctico del Barlovento-Senda Azul, Jorge Haenelt, quienes le han explicado cómo se desarrolló una competición en la que lograron imponerse a embarcaciones de mayor eslora.

El barco de vela clásica compitió en la clase Espíritu de Tradición (barcos clásicos modificados con materiales modernos o de nueva construcción con líneas antiguas) y ha logrado un hito en la historia de este deporte, ya que se trata del primer triunfo de un equipo andaluz en esta prestigiosa cita de carácter internacional. La Diputación de Málaga patrocina al equipo malagueño de regatas Estrella del Viento desde el año 2021 a través de Turismo Costa del Sol, como parte de la estrategia de apoyo al binomio deporte-turismo.

En cuanto a la Senda Azul, es un proyecto impulsado por la Diputación de Málaga que une sostenibilidad, innovación y turismo. El objetivo es potenciar el turismo azul en la Costa del Sol, proyectando y alineando la oferta náutica, acuática y subacuática de la provincia, divulgando el patrimonio marino y fomentando un modelo turístico comprometido con el medio ambiente, la cultura y las generaciones futuras.