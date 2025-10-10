Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salado (en el centro) y Juan Rosas (el quinto empezando por la izquierda), con algunos miembros del 'Barlovento-Senda Azul' que trajeron el trofeo de la Copa del Rey Repsol. SUR

Los campeones de la Copa del Rey Repsol de Barcos de Época, recibidos por Francis Salado

Los tripulantes del 'Barlovento-Senda Azul' fueron los primeros andaluces en ganar este título tan reconocido en la vela

SUR

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:05

Comenta

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido a una representación de la tripulación del Barlovento-Senda Azul, el barco malagueño que ... se proclamó vencedor en la XXI Copa del Rey Repsol de Barcos de Época en agosto en Menorca. Salado ha felicitado al director del equipo de regatas Estrella del Viento, Manuel Martínez, y al táctico del Barlovento-Senda Azul, Jorge Haenelt, quienes le han explicado cómo se desarrolló una competición en la que lograron imponerse a embarcaciones de mayor eslora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  3. 3 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  8. 8

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  9. 9 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  10. 10 Un Neptuno y una Venus gigantes, los nuevos embajadores del Puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los campeones de la Copa del Rey Repsol de Barcos de Época, recibidos por Francis Salado

Los campeones de la Copa del Rey Repsol de Barcos de Época, recibidos por Francis Salado