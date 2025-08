Bea González: «Me encantaría que mi abuelo Antonio tuviera una puerta con su nombre en La Rosaleda»

Cara al mundo, Bea González (23 años) es la mejor jugadora malagueña de pádel del momento, nº 6 del 'ranking' internacional, con más de una ... decena de títulos y récords de precocidad, un torbellino en la pista y una jugadora carismática fuera de ella, ídolo de masas y espejo para las niñas del mañana. Pero, en realidad, Bea es más que eso. Ella es un alma libre, optimista por naturaleza, aventurera nata, apasionada del fútbol, amor que le inculcó su abuelo Antonio 'Chuzo', internacional con España y reputado jugador del Atlético de Madrid y del CD Málaga entre los 50' y 70', amante de los planes sencillos y los placeres más mundanos.

–¿Recuerda cuál fue el último verano en el que no compitió?

-La verdad es que no, porque llevo compitiendo desde los 14 años y antes, desde los 8, pero seguro que fui a algún campamento de deporte, que me gustaban mucho.

-¿Qué plan de verano recomendaría a alguien que visite Málaga por primera vez?

-Ir a alguna playa a pasar el día. Por ejemplo, a mi me encanta una playa de Nerja que se llama Las Alberquillas, que es una cala pequeña preciosa, luego ir a Málaga a cenar algo rico, ya sea en el centro o en mi barrio, El Palo…

-¿Cuál es, para usted, el sabor del verano? Una comida o bebida que le traslade a esta época…

-El helado. Comerme uno sentada en el muro de Pedregalejo, que es mi playa y la de mi barrio, es sinónimo de verano.

-Verano aquí también es sinónimo de Feria de Málaga, ¿qué recuerdos tiene en esta fecha?

-Llevo yendo desde los 14-15 años, que es cuando uno empieza a salir. Recuerdo juntarme con los amigos en la Plaza de la Merced y luego cuando era más mayor, ir al Real o al centro. Es un ambiente muy divertido y me gusta mucho más la feria de día que la de noche. En los últimos años lo vivo distinto porque el pádel es más famoso y la gente te reconoce, pero siempre lo tengo como un buen recuerdo.

Ampliar ÑITO SALAS

-Si fuera alcaldesa de Málaga por un día, ¿qué mejoraría?

-Si fuera alcaldesa, pondría algún club o complejo deportivo de pádel grande por la zona de Málaga Este, que es mi zona y le vendría muy bien, porque hay mucha gente a la que le gusta el pádel y creo que hace falta un complejo grande y con buenas instalaciones.

-¿Alguna vez piensa en cómo habría sido su vida de haber escogido otro camino, como el fútbol, por ejemplo (es muy futbolera)?

-Sí que lo pienso y bastante. Evidentemente habría sido muy diferente pero creo que mi esencia, mi forma de ver las cosas y de disfrutar del día a día, nunca la hubiera perdido. Muchas veces sí que me lo pregunto porque me da curiosidad cómo hubiera sido mi vida si hubiera cogido otro camino.

-Si no se dedicara al pádel, ¿a qué se dedicaría?

-Hubiera intentado ser profesional de otro deporte.

Ampliar ÑITO SALAS

-Es la jugadora con más seguidores de toda la élite mundial. Si en un mundo paralelo fuera 'influencer', ¿Qué contenido haría?

-La verdad es que nunca me lo han preguntado. Lo primero es que no me gusta nada el mundo 'influencer', creo que lo haría bastante mal, pero si lo fuera, haría contenido de viajes, yendo a sitios desconocidos en modo aventura y mochilero viviendo diferentes culturas y experiencias y grabándolo todo.

-Sabemos que es muy seguidora de los equipos de su tierra, del Málaga y del Unicaja. ¿Qué recuerdos o anécdotas se le vienen a la cabeza con ambos clubes?

-Sí, soy muy seguidora de los dos. Del Málaga tengo muchísimos recuerdos, desde que subió a Primera hace un montón de años, los partidos de la Champions, recuerdos del año pasado cuando subimos a Segunda… Y del Unicaja recuerdo ir a ver partidos, hablar con los jugadores… Y ahora que muchos juegan al pádel tengo contacto con algunos de ellos.

Ampliar INSTAGRAM BEA GONZÁLEZ

-¿Cuál ha sido el mejor partido o el momento más significativo para usted que haya vivido en directo o visto por televisión?

-El Málaga es verdad que lo he seguido más y el partido más significativo para mi… Diría que el del ascenso a Segunda contra el 'Nástic', con ese gol en el último minuto… Fue espectacular.

-¿Le gustaría que su abuelo Antonio González, 'Chuzo', tuviera una puerta con su nombre en La Rosaleda?

-Me encantaría, creo que se lo merece. Sería algo súperbonito y especial y a él le haría mucha ilusión. Ojalá que algún día se pueda conseguir.

-¿Qué preferiría? ¿Que el Málaga volviese a Primera o que el Unicaja jugase en la Euroliga?

-Que el Málaga volviese a Primera, soy muy fan del fútbol y me haría mucha ilusión vivir al Málaga en Primera.

Ampliar SUR

-En cuanto al Unicaja, usted es muy amiga de Mario Saint-Súpery, ¿de dónde viene esta relación?

-Nos conocemos literalmente de toda la vida, lo he visto crecer. Nosotros somos vecinos en Añoreta, nuestros padres son íntimos amigos y hemos crecido juntos desde que Mario nació, tengo recuerdo de criarlo y jugar juntos desde pequeños. Hemos sido como hermanos sin tener relación de sangre.

-Precisamente Mario se va este verano a Estados Unidos, país que está impulsando mucho el pádel ahora. En el futuro, ¿Se vería mudándose allí para impulsar el pádel como han hecho otros jugadores? Y si no fuera en EE.UU., ¿Se vería en otro país?

-No lo descarto. Creo que el pádel está evolucionando mucho y si allí está la puerta para crecer, siempre estoy abierta a cambios, pero me costaría mucho porque como en España, en ningún sitio.

-Esta campaña, ¿qué nota se da a sí misma por ahora y qué necesitaría para alcanzar el 10?

-Ahora mismo, un 9, el 10 es la perfección, que pocas veces se alcanza. Me considero una persona muy feliz y afortunada y creo que siempre hay que tener un puntito de margen para seguir persiguiendo esos objetivos personales, cumplirlos pronto y alcanzar el 10.